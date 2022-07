Kamil Grosicki przedłuża kontrakt w Szczecinie!

Już dzisiaj Pogoń Szczecin zainauguruje sezon. O 18:00 Portowcy staną do rywalizacji z KR Reykjavik w Lidze Konferencji. Kilka godzin przed tym spotkaniem kibice szczecińskiego klubu dostali prezent. Kamil Grosicki zostaje w Pogoni na dłużej!

Skrzydłowy przedłużył swój kontrakt z Portowcami o dwa kolejne sezony, z opcją na trzeci. To czytelny sygnał, że Kamil Grosicki chce zakończyć karierę w domu. Dzisiaj na liczniku ma już 34 lata, a po zakończeniu nowego kontraktu będzie 36 lub nawet 37 wiosen. Warto dodać, że Kamil Grosicki wrócił do Pogoni latem ubiegłego roku. Dokładnie po czternastu latach znowu przywdział granatowo-bordowe barwy Portowców. Ma za sobą udany sezon, w którym strzelił 9 goli i zaliczył 7 asyst. Ponadto był nominowany do nagrody “Piłkarza sezonu i “Pomocnika sezonu” przez Ekstraklasę.

BOOM! 💥 ❗️@GrosickiKamil przedłużył umowę z Dumą Pomorza! ✍️ Nowy kontrakt obowiązywał będzie przez dwa najbliższe sezony, zawiera również opcję automatycznego przedłużenia o kolejny rok 🆕 Więcej➡️ https://t.co/vIE9kbFhA9 pic.twitter.com/K8zsF2x1nX — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) July 7, 2022

– Zrobimy wszystko, by awansować do kolejnej rundy i dobrze zacząć sezon. Mamy piękny stadion, który niebawem zostanie oddany do użytku i nie mogę doczekać się, gdy wypełni się kibicami. Marzę o tym, by usłyszeć, jak ponad 20 tysięcy osób śpiewa hymn, dopinguje naszą drużynę i oczywiście skanduje moje nazwisko po strzelonych bramkach – powiedział Kamil Grosicki na łamach strony klubowej.

Początek meczu Pogoń Szczecin – KR Reykjavik dzisiaj o godzinie 18:00 w TVP Sport.