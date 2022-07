Krzysztof Piątek przeniesie się do Turcji?

Media donoszą, że znalazł się chętny na pozyskanie Krzysztofa Piątka z Herthy Berlin. Zainteresowane ściągnięciem Polaka miałoby być tureckie Fenerbahce.

Sytuacja Krzysztofa Piątka nie należy do najlepszych. Po odejściu z Milanu Polak miał okazję sprawdzić się Bundeslidze w barwach Herthy Berlin oraz na wypożyczeniu do Fiorentiny. Żadnego z klubów napastnik jednak do siebie nie przekonał i jego dalsza kariera w Europie stanęła pod sporym znakiem zapytania. Ratunkiem może się okazać oferta z Turcji.

Zagra w Lidze Mistrzów?

Jak donosi portal “Fanatik.com” poważnie zainteresowane sprowadzeniem Krzysztofa Piątka jest bowiem Fenerbahce. Klub ze Stambułu miał skontaktować się już z obozem polskiego napastnika, by omówić warunki kontraktu. W najbliższych dniach przedstawiciele Fenerbahce chcieliby spotkać się z agentami Piątka, by sfinalizować transfer.

Reprezentant Polski miałby pomóc tureckiej drużynie w odzyskaniu tytułu mistrza kraju. Dla Piątka byłby to też okazja do zaprezentowania się w europejskich pucharach. W drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów klubowi ze Stambułu przyjdzie się zmierzyć z Dynamem Kijów.