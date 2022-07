Raheem Sterling o krok od Chelsea

Lada moment możemy się stać świadkami hitowego transferu wewnątrz Premier League. Barwy klubowe zmienić ma Raheem Sterling, który, według relacji Fabrizio Romano, porozumiał się już w sprawie kontraktu z londyńską Chelsea.

Odejście Sterlinga z Manchesteru City stawało się w ostatnim czasie coraz bardziej prawdopodobne. Anglik pozostawał w kontakcie z Thomasem Tuchelem, który miał przekonać go do przenosin na Stamford Bridge. Negocjacje pomiędzy klubem a zawodnikiem nie należały do najłatwiejszych, bowiem piłkarz przedstawił dość spore wymagania finansowe. Ostatecznie udało się osiągnąć porozumienie.

Chelsea will be in direct contact with Manchester City today in order to complete Raheem Sterling deal. Fee almost agreed around £45m guaranteed plus add-ons, same as Gabriel Jesus to Arsenal. 🔵 #CFC

Personal terms fully agreed, Tuchel already had direct talks with Sterling. pic.twitter.com/p9ebluz9t3

