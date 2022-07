Grzegorz Krychowiak w drodze na Bliski Wschód

Jako pierwszy skorzystał z furtki i uciekł z Rosji. Teraz wydawało się, że będzie musiał w niej pozostać, po powrocie z wypożyczenia. Grzegorz Krychowiak znajduje jednak rozwiązanie trudnej sytuacji. Wszystko wskazuje na to, że pomocnik reprezentacji Polski zagra w Arabii Saudyjskiej!

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl przekazał informacje Fabrizio Romano, który już w środę mówił o potencjale takiego ruchu. Saudyjskie Al-Shabab jest zainteresowane pozyskaniem, w ramach wypożyczenia, Polaka. Wg Włodarczyka pozostały szczegóły do ustalenia indywidualnego kontraktu “Krychy” na Bliskim Wschodzie. Grzegorz Krychowiak w czwartek nie trenował z Krasnodarem i jest już w drodze do Arabii Saudyjskiej.

Warto dodać, że nasz reprezentant spotka kilku znajomych z LaLiga na pokładzie klubu. Lada moment stery ma objąć Quique Setien. Przede wszystkim jednak Krychowiak spotka dawnego kolegę z Sevilli – Evera Banegę. Wypożyczenie ma pomóc w spokojnym przygotowaniu się pomocnikowi do mundialu. Poziom sportowy to jedno, ale dla “Krychy” celem numer jeden była ucieczka z Rosji. Pokazał to tuż po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wtedy wybrał ofertę AEK-u Ateny. Teraz również musiał salwować się wypożyczeniem, bowiem jego kontrakt z Krasnodarem trwać będzie jeszcze przez dwa lata.