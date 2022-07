Vladan Kovacević zostaje na dłużej w Częstochowie! Bośniak z nowym kontraktem

Przychodził jako nikomu nieznany młody golkiper z Bałkanów. Szybko jednak rozkochał w sobie kibiców Rakowa Częstochowa. Bośniak Vladan Kovacević budzi spore zainteresowanie na rynku transferowym. Zdecydował się jednak przedłużyć kontrakt z “Medalikami” do 2026 roku.

Vladan Kovacević ma za sobą niezwykle udany sezon pod Jasną Górą. Trafił do klubu rok temu. Na “dzień dobry” wygrał z Rakowem Superpuchar Polski. Po kilku tygodniach był bohaterem zespołu, który wyeliminował Rubin Kazań. Wówczas Bośniak obronił rzut karny w 120. minucie rewanżu. Dzięki temu ekipa Marka Papszuna awansowała do IV rundy eliminacji.

Potem jednak głośniej było o niezadowoleniu bramkarza, które przedstawiał jego agent. Chodziło wówczas o rotowanie bramkarzami przez Marka Papszuna. Kacper Trelowski dostawał swoje szansę kosztem bośniackiego golkipera. Ostatecznie sprawa ucichła, a Vladan Kovacević stał się niepodważalną jedynką w lidze.

– To była bardzo dobra decyzja, że przyszedłem do Rakowa. Czuję się tutaj świetnie i poprawiam się z dnia na dzień. Dziękuję wszystkim kibicom za wsparcie i nie mogę się doczekać, aż znowu zobaczymy się na stadionie – powiedział Vladan Kovacević dla oficjalnej strony klubowej.

W ostatnim czasie głośno było o potencjalnym transferze i zainteresowaniu wielu zagranicznych klubów. Ostatecznie ruch z przedłużeniem kontraktu gwarantuje spokój częstochowskiemu klubowi. Nie znamy jednak szczegółów dotyczących ewentualnej klauzuli wykupu.

– Vladan to ważna postać zespołu. Cieszymy się, że zaufanie, którym obdarzyliśmy go od początku, przyniosło owoce w postaci udanego sezonu dla niego i drużyny. Raków to dobre miejsce dla zawodników do rozwoju ich umiejętności, a “Kova” ma wszelkie predyspozycje ku temu, aby w przyszłości stać się klasowym bramkarzem w topowych ligach europejskich – dodał Robert Graf, dyrektor sportowy Rakowa.

Przypomnijmy, że Raków Częstochowa rozpocznie sezon od meczu Superpucharu Polski. Ten już w sobotę 9 lipca o godzinie 20:00. Spotkanie z Lechem Poznań będzie transmitowane na antenie Polsatu Sport Extra.