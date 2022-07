Karol Angielski odszedł z Radomiaka. Napastnik podpisał kontrakt z Sivassporem

Gorąco w ostatnich dniach było wokół napastnika Radomiaka. Teraz sam zainteresowany trafia do gorącego klimatu. Karol Angielski trafia właśnie do Sivassporu. Z klubem ze wschodniej Turcji podpisał trzyletni kontrakt.

Karol Angielski odchodzi po dwóch bardzo udanych sezonach w Radomiu. W pierwszych rozgrywkach strzelił 13 goli, które przyczyniły się do awansu do Ekstraklasy. Jeszcze lepiej spisał się w pierwszym sezonie Radomiaka na najwyższym poziomie. Tym razem dorzucił aż 18 goli! To dzięki nim Warchoły długo walczyły o europejskie puchary w roli beniaminka. Według informacji Szymona Janczyka z Weszło, radomski klub ma otrzymać za niego 650 tysięcy euro.

Karol Angielski na zasadzie transferu definitywnego (gotówkowego), przeszedł z Radomiaka do Sivasspor Kulübü. Napastnik podpisał z tureckim klubem 3-letni kontrakt. Więcej 👉 https://t.co/o7ZLILWkdq Karol – DZIĘKUJEMY 💚 i powodzenia w dalszej karierze! Do zobaczenia! 👊 pic.twitter.com/dAQylTwMwc — RKS Radomiak Radom (@1910radomiak) July 8, 2022

26-latek trafia do Sivassporu, który w minionym sezonie tureckiej SuperLig zajął 10. miejsce. Warto dodać, że w przeszłości już kilku Polaków reprezentowało barwy klubu ze wschodu kraju. Byli to Arkadiusz Piech i Kamil Grosicki. Ten drugi był swego czasu gwiazdą zespołu, a jego trenerem był nawet Roberto Carlos.