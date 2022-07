Hiroshima – Shonan 🇯🇵 Typy, kursy (10.07.2022)

Gospodarze to czwarta ekipa J-League. Hiroshima to 艣cis艂a czo艂贸wka ligi i jeden z kandydat贸w do walki o medale. Trudno powiedzie膰 o mistrzostwie, bowiem trac膮 a偶 10pkt do prowadz膮cej Yokoham, ale z Kawasaki i Kashim膮 spokojnie mog膮 powalczy膰 o podium. Shonan ma znacznie bli偶ej do strefy spadkowej.聽

Hiroshima – Shonan zapowied藕 (niedziela, 11:00)

Faworyt wydaje si臋 zatem jasny. Tym bardziej, 偶e Hiroshima u siebie punktuje naprawd臋 na wysokim poziomie. 11 mecz贸w i 23 punkty, czyli 艣rednia ponad dw贸ch oczek na spotkanie. Dodatkowo bramki: 17:7 robi膮 wra偶enie. Tylko Yokohama lepiej punktuje w domowych spotkaniach, co pokazuje najlepiej, jak dobry to jest wynik. Forma? W kratk臋, ale je艣li trzeba gra膰 u siebie, w贸wczas jest dobrze. Niedawno przegrali w艂a艣nie w Yokohamie i Osace, ale pokonali u siebie Jubilo Iwat臋.

Shonan dopiero na trzynastym miejscu i tylko cztery punkty przewagi nad stref膮 spadkow膮. Trzeba jednak doceni膰 ich ostatnie spotkania. Trzy zwyci臋stwa i remis robi膮 wra偶enie. Tym bardziej 偶e nie stracili w nich ani jednego gola. Bilans z tych spotka艅 to 4:0, ale najwa偶niejszy jest dorobek punktowy. Zdobyli w nich praktycznie po艂ow臋 punkt贸w z ca艂ego sezonu. To pokazuje, 偶e powoli budz膮 si臋 do punktowania. Teraz jednak 艂atwo nie b臋dzie i raczej spodziewamy si臋 straty punkt贸w, ani偶eli pozytywnego rozstrzygni臋cia w Hiroshimie.

Hiroshima – Shonan kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Hiroshima wygra, kurs: 1,80

Shonan wygra, kurs: 4,75

Remis, kurs: 3,30

Hiroshima – Shonan nasze typy

Stawiamy na zwyci臋stwo gospodarzy. Dodatkowo na dwie bramki w meczu, co wydaje si臋 by膰 niezbyt trudnym zadaniem, a kurs jest naprawd臋 warty uwagi.

Hiroshima – Shonan fakty meczowe

Spotkanie 4. z 13. dru偶yn膮 J-League. Obie ekipy dzieli 10pkt: 33 do 23 na korzy艣膰 gospodarzy

Hiroshima u siebie zdoby艂a 23 z 33pkt i ma bilans 17:7

艢rednio w meczach z udzia艂em Hiroshimy pada 2,35 gola na spotkanie

W przypadku Shonan ta 艣rednia to 2,00

Ekipa Shonan na wyjazdach zdoby艂a 11pkt i ma bilans 9:8

W pierwszym meczu tych ekip Hiroshima wygra艂a 1:0 na wyje藕dzie

