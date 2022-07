Sebastian Szymański rozpocznie treningi z rezerwami Legii

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client0/web2/web/wp-content/themes/futbolnews/template-parts/widgets/couponPost.php on line 5



Sebastian Szymański podjął decyzję o odejściu z Dynama Moskwa, jednak Polak wciąż nie znalazł sobie nowego klubu. W oczekiwaniu na transfer pomocnik reprezentacji Polski rozpocznie treningi z rezerwami Legii Warszawa.

Doniesienia medialne z ostatnich tygodni sugerują, że Sebastian Szymański lada chwila przeniesie się do silnego europejskiego klubu. Aby tak się stało, nowy pracodawca będzie jednak musiał zapłacić za Polaka kilkanaście milionów euro. Zainteresowanie reprezentantem Polski ma być spore. Mówi się między innymi o klubach z Hiszpanii, Anglii, Włoch, Niemiec czy Francji. Pewne jest natomiast, że Szymański nie wróci do Rosji, gdyż byłoby to równoznaczne z pożegnaniem z udziałem w katarskim mundialu.

Szymański trenuje z rezerwami Legii

Trudno powiedzieć ile zajmie Szymańskiemu poszukiwanie nowego pracodawcy. Polski pomocnik nie zamierza jednak tracić czasu i już 11 lipca rozpocznie treningi z rezerwami Legii Warszawa. Piłkarz reprezentował barwy stołecznego klubu w latach 2013-2019.