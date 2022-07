Kolejne ekstraklasowe wzmocnienie Wieczystej. Michał Mak trafia do trzecioligowca

Miniony sezon spędził w Górniku Łęczna. Kilka dni temu rozwiązał z zielono-czarnymi umowę. Teraz wybrał już sobie nowy klub. Michał Mak trafia do Wieczystej Kraków! Beniaminek III ligi zapewnił sobie jego usługi na dwa lata.

Łącznie 152 występy w Ekstraklasie widnieją w CV jednego z braci bliźniaków. Michał Mak w minionych rozgrywkach zaliczył 24 mecze w barwach Górnika Łęczna. Wcześniej grał także w Wiśle Kraków, Lechii Gdańsk, Śląsku Wrocław czy GKS-ie Bełchatów. Wszystko to z przerwą na krótki epizod w niemieckiej Arminii Bielefeld. Teraz jednak zjeżdża na rubieże poważnej piłki w Polsce.

Wieczysta Kraków przed chwilą awansowała do III ligi. To kolejna promocja klubu Wojciecha Kwietnia. Wieczysta wygrała zachodnią grupę IV ligi, a w barażach o awans pokonała także rezerwy Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. Dzięki temu znalazła się w grupie IV trzecioligowych rozgrywek. Michał Mak będzie kolejnym, m.in. po Thibault Moulinie, Sławomirze Peszko, Błażeju Augustynie czy Radosławie Majewskim, zawodnikiem z dużym CV na takim poziomie. Celem krakowian będzie zapewne szybki awans do II ligi.