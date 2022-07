Paul Pogba wraca do Juventusu!

Niemal równo dziesięć lat temu Juventus wyciągnął 19-letniego Francuza z Manchesteru United. Wystarczyły cztery lata, by sprzedać go z powrotem za 105 milionów euro. Minęło kolejnych sześć i… Paul Pogba wraca za darmo do Turynu.

Jeden z najdroższych transferów w historii Manchesteru United, nigdy nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Przychodził w 2016 roku jako wielka gwiazda, wicemistrz Europy. Dwa lata później był jedną z gwiazd zwycięskiej reprezentacji Francji na mundialu w Rosji. Jednak do tych sukcesów w klubie nijak nie nawiązał. Na Old Trafford spędził sześć lat, ale zazwyczaj musiał się mierzyć z krytyką fanów Czerwonych Diabłów.

Kilkanaście dni temu jego umowa z dotychczasowym pracodawcą wygasła. Przez niemal dwa tygodnie był bezrobotny. Teraz trafia w miejsce, w którym jest nadal kochany i wspominany z ogromną estymą. Paul Pogba podpisał zatem czteroletni kontrakt ze Starą Damą. Jest w tym samym drugim wzmocnieniem zespołu, zaraz po Angelu Di Marii. Nie ma jednak wątpliwości, że mowa o zdecydowanie głośniejszym – z perspektywy fanów Juve – transferze do klubu.

W barwach Juventusu rozegrał dotychczas 177 meczów, w których strzelił 34 gole i zaliczył 40 asyst. Już w najbliższych rozgrywkach przekroczy liczbę 200 gier. Pod koniec rozgrywek może dobić do wyniku, który wykręcił w Manchesterze. Dla Czerwonych Diabłów zagrał 232 mecze – 39 goli i 51 asyst.