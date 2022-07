🇦🇿 Karabach Agdam – Lech Poznań 🇵🇱 Typy, kursy (12.07.2022)

W rewan偶owym meczu pierwszej rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrz贸w, Karabach Agdam zagra w Baku z Lechem Pozna艅. Czy mistrz Polski zdo艂a utrzyma膰 korzystny wynik i awansuje do kolejnej rundy? Specjaln膮 promocje przygotowa艂 BETFAN.聽

Karabach Agdam – Lech Pozna艅 zapowied藕 (wtorek, 18:00)

Tak jak przypuszczali艣my, Karbach Agdam nie jest 艂atwym przeciwnikiem dla Lecha Pozna艅. Co prawda mistrz Polski wygra艂 spotkanie na w艂asnym obiekcie 1:0 po golu Ishaka, ale przebieg ca艂ego spotkania powoduje, 偶e przed rewan偶owym starciem nie ma do ko艅ca pewno艣ci co do awansu Lecha do kolejnej rundy.

Jak wiadomo Lech Pozna艅 rozegra艂 w sobotni wiecz贸r mecz o Superpuchar. Mistrz Polski wyszed艂 w mocno rezerwowym sk艂adzie i przegra艂 starcie w Poznaniu 0:2 po trafieniach Wdowiaka oraz Racovitana. Ca艂a uwaga “Kolejorza” skupiona jest na rewan偶owym starciu z Karabachem.

Korzystny wynik z pierwszego spotkania sprawia, 偶e Lech jest ju偶 o krok od gry w drugiej rundzie eliminacyjnej. Spodziewamy si臋, 偶e mistrz Polski nie pozwoli sobie wyrwa膰 awansu.

Karabach Agdam – Lech Pozna艅 nasze typy

Korzystamy z atrakcyjnej promocji bukmacher BETFAN, kt贸ry gwarantuje kurs 50.00 na awans Lecha. Promocja skierowana jest do nowych graczy, kt贸rzy dokonaj膮 depozytu za minimum 55 z艂, zagraj膮 pierwszy kupon za minimum 50 z艂 (nie mo偶e by膰 to zak艂ad przeciwny do awansu Lecha), a p贸藕niej zagra awans Lecha ze specjalnym boostem 50.00.

Maksymalna stawka 5 z艂. Wygrana trafia na konto g艂贸wne. Typ trzeba zagra膰 z tej oferty.

Karabach Agdam – Lech Pozna艅 kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 specjalny kurs na ten mecz:

Awans Lecha Pozna艅: 50.00

Karabach Agdam – Lech Pozna艅 fakty meczowe

Karabach wygra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Lech wygra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Karabach traci艂 gola

Karabach Agdam pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lech Pozna艅 – Karabach Agdam 1:0

Univ. Craiova – Karabach Agdam 1:1

Kiel – Karabach Agdam 2:2

Karabach Agdam – Botosani 4:0

Karabach Agdam – Zira 2:1 (1:1)

Lech Pozna艅 pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lech Pozna艅 – Rak贸w Cz臋stochowa 0:2

Lech Pozna艅 – Karabach Agdam 1:0

Lech Pozna艅 – Jagiellonia Bia艂ystok 2:1

Lech Pozna艅 – Pogo艅 Szczecin 0:1

Lech Pozna艅 – Widzew 艁贸d藕 1:2