Superbet najszybszy. Leć na SuperMundial do Kataru!

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej odbędą się za ponad 4 miesiące. Superbet już teraz startuje z pierwszą akcją związaną z mundialem. Każdy gracz i każdy jego typ, to od dziś szansa na zdobycie jednego z jedenastu miejsc w samolocie do Kataru i przeżywanie na własnej skórze niesamowitych, futbolowych wrażeń. Twarzą akcji został Jerzy Dudek – ambasador Superbet i uczestnik MŚ 2002.

Start z pole position

Gdy Coca-Cola rozpoczyna swoją kampanię świąteczną w połowie listopada, społeczeństwo jest podzielone – dla jednych to zbyt wcześnie, a inni cieszą się z magii świąt. Superbet przebija jednak wszystko i niczym bukmacherski super bohater rozpoczyna akcję „Super11” na dokładnie 133 dni przed MŚ. Bukmacher z najlepszą aplikacją mobilną na rynku chce wystartować z pierwszej pozycji i nie oddać fotela lidera aż do mundialowej mety.

Super11, czyli road to World Cup

Droga Superbetu na MŚ, to nie tylko rywalizacja z konkurencją na rynku bukmacherskim, ale przede wszystkim rozrywka i niesamowita szansa dla klientów. Który fan piłki nie chce ruszyć na luksusową wycieczkę i poczuć napięcia związanego z udziałem w turnieju biało-czerwonych? To wszystko przez kilka dni, w grupie piłkarskich fanów, z ogromem atrakcji i w samym środku wydarzeń!

Wygrać w wyścigu po bilet do Kataru

OK, napięcie zbudowane, a teraz do rzeczy. Kto i na jakich zasadach pojedzie z Superbet

do Kataru?

Udział w walce o wyjazd można brać od 11 lipca do 11 września 2022 r.;

W tym czasie skompletowana zostanie ekipa 11 wygranych – „Super Drużyna”;

„Super 11” to dwa oddzielne rankingi – „SUPER PUNKTY” i „SUPER KURS”, czyli podwójna szansa na wygraną! Do Kataru polecieć mogą zarówno grający regularnie, jak i okazjonalnie;

W SUPER PUNKTACH zgarniasz tytułowe punkty za każdą wygraną złotówkę w zakładach. Dodatkowo premiowane jest regularne obstawianie:

– grając przez 15 do 30 dni w trakcie akcji punkty zostaną pomnożone x2;

– grając od 31 do 45 dni punkty będą mnożone x 3;

– grając od 46 do 63 dni punkty będą mnożone x4;

Nagrody w SUPER PUNKTACH trafią do TOP 100 rankingu. Gracze z miejsc 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 i 20 trafią do Kataru w trakcie rozgrywania MŚ, a pozostali podzielą między siebie 2022 freebety o wartości od 25 PLN do 100 PLN każdy.

Zasady SUPER KURSU są jeszcze prostsze: do Kataru pojadą 3 osoby, które w trakcie trwania akcji trafią kupony z najwyższymi kursami.