Jack Wilshere trenerem w akademii Arsenalu

W styczniu skończył 30 lat i w teorii mógłby jeszcze sporo pograć na wysokim poziomie. W praktyce rozpoczyna karierę trenerską. Jack Wilshere został nowym szkoleniowcem drużyny U18 w akademii Arsenalu!

Jack Wilshere to bardzo dobry kolega Wojciecha Szczęsnego jeszcze z czasów, gdy obaj grali w młodzieżowych drużynach Arsenalu i razem wchodzili do pierwszego zespołu Kanonierów. W tych barwach Anglik rozegrał 197 meczów. Na więcej nie pozwoliło kruche zdrowie pomocnika. Jego koniec na Emirates rozpoczął się w 2016 roku. Wtedy trafił na wypożyczenie do Bournemouth. W barwach Cherries zagrał jeden sezon, a rok później trafił do West Hamu, gdzie zabawił nieco ponad dwa lata. Wrócił jeszcze na trochę do Bournemouth, by ostatni przystanek swojej kariery zaliczyć w… Danii. Zimą tego roku trafił do Aarhus, w którym spędził kilka miesięcy i rozegrał 14 meczów. Teraz jednak wybrał kompletnie inną drogę.

– Dużą część mojego życia spędziłem w akademii i to były jedne z najlepszych dni mojego życia. Moim trenerem wówczas był Steve Bould. Kroczenie śladami takich ludzi to ogromny zaszczyt. Jednocześnie to dla mnie wielka szansa – powiedział Jack Wilshere w wywiadzie dla klubowych mediów.

– Chcę zespołu, który dominuje w posiadaniu piłki, stara się odzyskać piłkę, jak najwyżej i jak najszybciej to możliwe. Pracowałem pod wodzą Arsene’a Wengera i był jedną z osób, która zaszczepiła to we mnie. Jeśli uda mi się to wprowadzić, razem z pomysłami Mikela Artety, to będzie przepis na sukces – dodał. Jack Wilshere dodał jeszcze, że nie ma doświadczenia jak wielu trenerów, ale ma doświadczenie piłkarskie oraz wie, jak wygląda droga zawodników z akademii do pierwszego zespołu.