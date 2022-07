Jak Lech Poznań zagra z Karabachem? Przewidywany skład mistrza Polski na rewanż

Już za kilka godzin Lech Poznań rozpocznie rewanżowy mecz I rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Kolejorz w Baku będzie bronił jednobramkowej zaliczki. 1:0 z Karabachem to niewiele. W jakim skadzie wyjdzie mistrz Polski na to spotkanie?

Wiele wskazuje na to, że zobaczymy taki sam skład, jak przed tygodniem na Bułgarskiej. Szkopuł w tym, że John van den Brom będzie miał znacznie węższe pole manewru. Wszystko przez kontuzje. W Azerbejdżanie nie zobaczymy Adriela Ba Louy, Afonso Sousy i Daniego Ramireza. Zwłaszcza brak pierwszego może być odczuwalny. Iworyjczyk w pierwszym meczu dał dobrą zmianę za Kristoffera Velde. Teraz Norweg może czuć się bezpieczny pod kątem wyjścia w pierwszym składzie.

Co to oznacza? Bardzo mało opcji na skrzydłach. Holenderski trener będzie miał do dyspozycji jedynie Gieorgija Citaiszwiliego. Inną opcją jest Filip Szymczak, który poza “9”, może zagrać też w innych miejscach w ofensywie. Mimo wszystko utrudni to kwestie zmian trenerowi Kolejorza. Lech Poznań w pozostałych formacjach raczej bez zmian. W defensywie nadal zabraknie Bartosza Salamona. Po raz kolejny w podstawowym składzie wyjdzie Antonio Milić, którego partnerem w sobotę był… Nika Kvekveskiri. Teraz wróci Lubomir Satka, podobnie jak duet Portualczyków na bokach obrony. W środku pomocy Jesper Karlstrom z Radosławem Murawskim, a przed nimi Joao Amaral i Mikael Ishak.

Przewidywany skład Lecha Poznań na rewanż w Baku:

Artur Rudko – Joel Pereira, Lubomir Satka, Antonio Milić, Pedro Rebocho – Jesper Karlstroem, Radosław Murawski – Kristoffer Velde, Joao Amaral, Michał Skóraś – Mikael Ishak

Początek meczu Karabach Agdam – Lech Poznań o godzinie 18:00. Transmisja w TVP Sport. Mistrz Polski ma zaliczkę 1:0 po pierwszym meczu. Każde jednobramkowe zwycięstwo gospodarzy oznaczać będzie dogrywkę. Remis lub wygrana Kolejorza to awans do II rundy eliminacji, gdzie czeka już FC Zurich.