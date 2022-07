🇮🇸 KR Reykjavik – Pogoń Szczecin 🇵🇱 Typy, kursy (14.07.2022)

Pogo艅 Szczecin pewnie pokona艂a przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 KR Reykjavik. W czwartek dojdzie do spotkanie rewan偶owego, kt贸re rozpocznie si臋 o godzinie 20:15.



KR Reykjavik – Pogo艅 Szczecin zapowied藕 (czwartek, 20:15)

Pogo艅 Szczecin bardzo dobrze poradzi艂a sobie w pierwszym meczu obu dru偶yn. Portowcy wygrali 4:1, a gole strzelali Kamil Drygas (dwa), Luka Zahovi膰 oraz Jakub Bartkowski. Wydaje si臋, 偶e ta zaliczka jest dosy膰 bezpieczna w kontek艣cie awansu. Wierzymy jednak, 偶e Pogo艅 powalczy w Islandii o wygran膮, kt贸ra da艂aby Ekstraklasie kolejne punkty w rankingu UEFA.

Je偶eli Pogo艅 wyeliminuje KR Reykjavik, to w kolejnej rundzie spotka si臋 z du艅skim Brondby. Zanim jednak dojdzie do tego dwumeczu Portowcy przyst膮pi膮 do pierwszej kolejki w PKO Ekstraklasie, a tam ich rywalem b臋dzie Widzew 艁贸d藕. Czy wobec perspektywy wielu wymagaj膮cych mecz贸w zesp贸艂 ze Szczecinie bezbole艣nie przejdzie przez rewan偶owe starcie w Reykjaviku?

KR Reykjavik – Pogo艅 Szczecin nasze typy

Zak艂adamy, 偶e Pogo艅 ponownie pokona swojego rywala.

Nasze typy Pogo艅 Szczecin 1.52 ZAGRAJ

ZAGRAJ Pogo艅 Szczecin strzeli gola w obu po艂owach 2.07 ZAGRAJ

KR Reykjavik – Pogo艅 Szczecin kursy bukmacher贸w

Bukmacher NOBLEBET przygotowa艂 specjalny kurs na ten mecz:

Wygrana KR Reykjavik, kurs: 5.45

Remis, kurs: 4.35

Wygrana Pogoni Szczecin, kurs: 1.32

KR Reykjavik – Pogo艅 Szczecin聽fakty meczowe

Pogo艅 wygra艂a pierwsze spotkanie 4:1

Wygrana Pogoni przed tygodniem by艂a pierwszym zwyci臋stwem tego klubu w europejskich pucharach

W przypadku awansu Pogo艅 Szczecin w II rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji Europy zagra z Brondby

KR Reykjavik pi臋膰 ostatnich spotka艅

Pogo艅 Szczecin – KR Reykjavik 4:1

KR Reykjavik – Vikingur Reykjavik 0:3

Njardvik – KR Reykjavik 0:1

Breidablik – KR Reykjavik 4:0

Stjarnan – KR Reykjavik 1:1

Pogo艅 Szczecin pi臋膰 ostatnich spotka艅

Pogo艅 Szczecin – KR Reykjavik 4:1

Pogo艅 Szczecin – Bruk-Bet Termalica 2:2

Lechia Gda艅sk – Pogo艅 Szczecin 0:0

艢l膮sk Wroc艂aw – Pogo艅 Szczecin 1:1

Pogo艅 Szczecin – Legia Warszawa 3:1