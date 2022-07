Kto będzie rywalem Lecha w II rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy?

Lech Poznań odpadł z walki o awans do Ligi Mistrzów już po I rundzie kwalifikacji. Dla mistrzów Polski oznacza to także, że nie zagra on nawet w Lidze Europy. Jedynymi pucharowymi rozgrywkami, w których będzie mógł zagrać Kolejorz pozostała Liga Konferencji.

Porażka z Karabachem

Lech Poznań nie zdołał obronić zaliczki z pierwszego meczu w Poznaniu i przegrał rewanżowe starcie z Karabachem aż 1:5. Spotkanie doskonale otworzyło się dla Kolejorza, który objął prowadzenie po trafieniu Kristoffera Velde już w dwudziestej piątej sekundzie. Jak się okazało, były to miłe złego początki. Szerzej o porażce Lecha można przeczytać tutaj.

Z kim Kolejorz zagra w kwalifikacja do LKE?

Odpadnięcie w I rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów oznacza spadek do II rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy. Z kim tam przyjdzie zmierzyć się mistrzom Polski?

Swojego rywala Lech pozna w środę wieczorem. Będzie to przegrany dwumeczu Dinamo Batumi – Slovan Bratysława. W pierwszym spotkaniu obu drużyn, które zostało rozegrane na Słowacji remis 0:0.

Dwumecz poznaniaków z Dinamo Batumi lub Slovanem Bratysława zaplanowano na 21 i 28 lipca. Pierwsze starcie rozegrane zostanie na stadionie przy Bułgarskiej. Aby awansować do fazy grupowej Ligi Konferencji Lech będzie musiał przejść trzy kolejne rundy.

