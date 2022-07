Samu Castillejo piłkarzem Valencii

Po kilkuletniej przygodnie w AC Milan Samu Castillejo zdecydował się na powrót do Hiszpanii. Nowym klubem 27-latka będzie Valencia.

Gatusso przekonał Castillejo

Przypomnijmy, że po zakończeniu poprzedniego sezonu Valencia dokonała kolejnej zmiany trenera. Z posadą szkoleniowca pożegnał się Jose Bordalas, a zastąpił go Genaro Gatusso. To właśnie włoski opiekun Nietoperzy miał przekonać Samu Castillejo aby ten dołączył do Valencii.

W poprzednim sezonie 27-latek wystąpił tylko w pięciu meczach Milanu. Ogólnie, podczas przygody w Mediolanie Castillejo rozegrał dla obecnych mistrzów Włoch 86 spotkań, w których strzelił7 goli i zanotował 8 asyst.

Co dalej z Valencią?

Nadal nie wiadomo o jakie cele w nadchodzącym sezonie będzie w stanie walczyć Valencia. Nietoperze od kilku lat znajdują się w permanentnym kryzysie, na który największy wpływ ma fatalne zarządzanie klubem przez Petera Lima. Niewykluczone, ze w najbliższych tygodniach Estadio Mestalla opuści trzech najlepszych zawodników – Jose Gaya, Carlos Soler oraz Goncalo Guedes.

Start rozgrywek La Ligi zaplanowano na 14 sierpnia. W pierwszej kolejce Valencia zmierzy się z Gironą.