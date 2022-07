Carlos Bacca wrócił do ligi kolumbijskiej

Po wielu latach spędzonych w Europie, a przede wszystkim w Hiszpanii, Carlos Bacca zdecydował się na powrót do ligi kolumbijskiej. Napastnik podpisał kontrakt z Junior FC, którego jest wychowankiem.

Dziesięć lat w Europie

Carlos Bacca po raz pierwszy wyjechał ze swojego kraju w 2012 roku. Wówczas trafił do belgijskiego Club Brugge. Jego kolejnymi klubami była Sevilla, AC Milan, Villarreal oraz Granada. W sumie dorobek Bacci przez ostatnie 10 lat wyglądał następująco:

62 gole w La Lidze

31 goli w Serie A

22 gole w lidze belgijskiej

23 gole w Lidze Europy

Zawodnik trzykrotnie sięgał po Ligę Europy – dwukrotnie dokonał tego z Sevillą, a także raz z Villarrealem. Z kolei reprezentując barwy Milanu zdobył Superpuchar Włoch.

Powrót do ojczyzny

Ostatni sezon nie należał już do Bacci. 35-latek w 17 meczach dla Granady zdobył tylko jedną bramkę w rozgrywkach Pucharu Króla. Co więcej, zespół napastnika spadł z La Ligi.

Ostatecznie Bacca zadecydował, ze powróci do ligi kolumbijskiej. Nowym klubem snajpera będzie Junior FC, a więc klub który go wychował, i z którego w 2012 roku trafiał do Club Brugge.