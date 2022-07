Raków Częstochowa pozyskał kolejnego bramkarza. Xavier Dziekoński nowym piłkarzem wicemistrza

Udane wejście do bramki Jagiellonii Białystok i rozbudzone nadzieje. Wydawało się, że Xavier Dziekoński może być drugim Bartłomiejem Drągowskim. Póki co kariera 18-latka wyhamowała, ale teraz trafia do wicemistrza Polski. Raków Częstochowa pozyskuje zatem trzeciego golkipera.

Minione rozgrywki trudno uznać za udane dla młodego bramkarza. Rozpoczynał je jako podstawowy bramkarz białostockiego klubu. Potem jednak zdecydowanie spadł w hierarchii. W rundzie wiosennej nie powąchał nawet murawy w Ekstraklasie. Występował za to kilkukrotnie w trzecioligowych rezerwach. Teraz Xavier Dziekoński… ponownie może tam grać.

18-latek trafia bowiem do klubu, gdzie będzie walczył o miano drugiego bramkarza. Numerem jeden jest Vladan Kovacević, który przed chwilą przedłużył kontrakt. Swoje okazje dostawał w ubiegłym sezonie Kacper Trelowski, ale głównie przez wzgląd na status młodzieżowca.

– Xavier to zawodnik z dużym potencjałem. Pozyskaliśmy go z myślą o wzmocnieniu rywalizacji między słupkami i wśród młodzieżowców w zespole. Chcemy stworzyć mu odpowiednie warunki do rozwoju i wierzymy, że w Rakowie rozwinie swoje umiejętności – powiedział dyrektor sportowy Robert Graf na łamach klubowych mediów.

Pstryczek w stronę Lecha

Przy okazji Raków Częstochowa nieco zażartował sobie z wczorajszego występu Artura Rudki na Twitterze. Co prawda wprost tego nie napisał, ale tweet idealnie pasował do fatalnego występu Ukraińca w barwach Lecha Poznań.