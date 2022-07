Barcelona porozumiała się z Leeds! Raphinha jedną nogą na Camp Nou

Już tylko badania medyczne pozostały do potwierdzenia tego transferu. Brazylijczyk Raphinha lada moment zostanie nowym piłkarzem Barcelony. Dzisiaj kataloński klub ogłosił porozumienie z Leeds, dotychczasowym pracodawcą.

Nadal trudno oszacować wysokość opłaty, którą Barcelona wniesie za Brazylijczyka. Wg. jednych mediów mowa o 60 milionach, inne podają kwotę nawet 75 milionów euro. To jednak kwestia wtóra wobec faktu, że na 99,99% ten transfer dojdzie do skutku. Raphinha przyleci dzisiaj wieczorem do stolicy Katalonii i przejdzie testy medyczne. Jeśli nie wykażą żadnych kłopotów 25-latek podpiszę kontrakt na pięć lat z Dumą Katalonii.

To będzie trzecie, ale prawdopodobnie nie ostatnie wzmocnienie Blaugrany w tym okienku transferowym. Na Camp Nou już wcześniej trafili Franck Kessie i Andreas Christensen.

Dwa kolejne transfery

Jednak wszyscy w Barcelonie czekają na jeden transfer. Mowa o przyjściu Roberta Lewandowskiego. Wszystko miało się wydarzyć do 12 lipca, gdy Bayern rozpoczął treningi. Tak się jednak nie stało. Teraz jednak coraz głośniej o tym, że Barcelona spełni wymagania finansowe Niemców. Chodzi o kwotę 50 milionów euro. Katalończycy mają dorzucić kilka milionów zmiennych, co ma zamknąć temat. Tutaj jednak Barcelona musi czekać na kolejne “dźwignie” finansowe, które uruchomią pieniądze potrzebne na transfer.

Dodatkowo Barcelona ma utrzymać Ousmane Dembele. Francuz od dwóch tygodni oficjalnie jest bezrobotnym, po tym jak wygasł mu kontrakt. Teraz jednak wydaje się, że nowa umowa jest kwestią czasu. Nie mowa o tygodniach czy dniach, a nawet godzinach. Dwuletni kontrakt powinien wejść w życie lada moment.