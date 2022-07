Irlandia Północna K – Anglia K. Typy, kursy (15.07.2022)

Trzecia kolejka fazy grupowej. W zasadzie wszystko jest jasne. Anglia wygra grupę, zaś Irlandia Północna jedzie do domu. Można jednak szykować się na kolejną strzelaninę tego turnieju.

Irlandia Północna K – Anglia K zapowiedź (piątek, 21:00)

Gospodynie turnieju rozpoczęły niemrawo. 1:0 z Austrią nikogo nie zadowoliło. Tym bardziej że chodziło o zespół dużo niżej notowany. Jednak to, co się stało kilka dni temu w Brighton chyba wprawiło w osłupienie cały świat piłki kobiecej. Wówczas Anglia wygrała 8:0 z Norwegią! Kilka lat temu nie do pomyślenia, dzisiaj to już rzeczywistość. Po tym zwycięstwie już mają zapewnione pierwsze miejsce w grupie. Teraz jednak spotkanie z ostatnią Irlandią Północną, czyli najsłabszym zespołem w grupie, a może i na turnieju.

Irlandki rozpoczęły od 1:4 z Norwegią, potem 0:2 z Austrią. Teraz jednak padł blady strach. Niby Anglia gra o pietruszkę, ale u siebie raczej nie odpuszczą. To może być zły sygnał dla gości. Tym bardziej że obie ekipy spotkały się w niedawnych eliminacjach mundialu. Tam Anglia wygrała 4:0 u siebie i 5:0 na wyjeździe. Łaczny bilans spotkań tych kadr jest nadwyraz jednostronny – 6 wygranych Anglii i 25:0 w bramkach!

Irlandia Północna K – Anglia K kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował na to spotkanie następujące kursy:

Irlandia Północna K, kurs: 50,00

remis, kurs: 13,00

Anglia K, kurs: 1,03

Irlandia Północna K – Anglia K nasze typy

Zdecydowane zwycięstwo gospodyń i strzelaninę przewidujemy w meczu ostatniej kolejki fazy grupowej.

Nasze typy Powyżej 4,5 bramki w meczu 2,35 Zagraj

Zagraj Anglia powyżej 3,5 bramki 1,85 Zagraj

Irlandia Północna K – Anglia K fakty meczowe

Trzecia kolejka fazy grupowej kobiecego Euro. Po dwóch Anglia ma 6pkt, zaś Irlandia Północna jest bez punktów

Gospodynie w drugiej kolejce rozbiły Norweżki 8:0. Wtedy Irlandia Północna przegrała z Austrią 0:2

Obie ekipy spotkały się w eliminacjach do kobiecego mundialu. Tam Angielki wygrały 4:0 i 5:0

W historii obie drużyny spotkały się sześć razy. Bilans to 6 zwycięstw Anglii i 25:0 w bramkach

