Kolejny były gracz Barcelony wraca do klubu. Rafa Marquez przejmuje rezerwy!

Na jego koncie siedem lat spędzonych na Camp Nou w roli piłkarza. Teraz po ponad dekadzie wraca do klubu. Rafa Marquez przejął dzisiaj zespół rezerw Barcelony!

Co ciekawe już rok temu Meksykanin był rozpatrywany pod kątem młodzieżowych zespołów Blaugrany. Wówczas mówiło się o zespole Juvenil A, czyli juniorów starszych przekładając na polską nomenklaturę. Wtedy jednak nie trafił na trenerski stołek. Dopiero teraz trafia do rezerw. Zastąpi tam Sergiego Barjuana zwolnionego po sezonie.

Rafa Marquez to kolejny były piłkarz Barcelony, który przejmuje stery w jednym z klubowych zespołów. Warto pamiętać, że legenda meksykańskiej piłki dobrze się zna z Xavim. Przez kilka lat dzielili szatnie pierwszej drużyny. Meksykanin łącznie rozegrał 242 mecze na Camp Nou. W tym czasie zgarnął wszystko, co było do wygrania. Dwa razy Ligę Mistrzów, cztery razy mistrzostwo Hiszpanii, Klubowe Mistrzostwo Świata, Puchar Hiszpanii, dwukrotnie superpuchary w Hiszpanii i Europie. Największe sukcesy święcił pod wodzą Pepa Guardioli.

Rafa Marquez podpisał dwuletni kontrakt z klubem. Nie ma co ukrywać, że celem będzie oczywiście promowanie kolejnych talentów z drugiego zespołu do ekipy Xaviego. Ponadto Blaugrana chciałaby mieć rezerwy na drugim poziomie ligowym w Hiszpanii. Można zatem oczekiwać również walki o awans na zaplecze.