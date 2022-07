Niemiła niespodzianka na Islandii. Pogoń przegrywa i awansuje do drugiej rundy

Awans jest i na tym pozytywy po czwartkowej wizycie Portowców na Islandii można zakończyć. Pogoń Szczecin przegrała z KR Reykjavik 0:1 i przeszła do drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Niestety koło nosa przeszły także punkty do rankingu krajowego UEFA.

Początek meczu należał do gospodarzy, którzy jako pierwsi zaatakowali bramkę gości. Po kwadransie to jednak Pogoń zaczęła powoli przejmować kontrolę nad meczem. Niestety, większość ataków drużyny Jensa Gustafssona kończyła się na linii końcowej boiska. Wiele zbyt mocnych podań uniemożliwiało finalizacje akcji. Szczecinianie próbowali, ale trudno powiedzieć, by stwarzali sobie w pierwszej połowie dogodne sytuacje do strzelenia gola. Na domiar złego kontuzji doznał Kostas Triantafyllopoulos. Grek musiał opuścić boisko z powodu kontuzji. Jego miejsce zajął Mariusz Malec, a Benedikt Zech przesunął się na lewą stronę środka defensywy.

Pomiędzy stoperami lukę w 44. minucie znalazł Hallsson, który idealnie wykorzystał podanie z lewej strony boiska. Z pozoru niegroźna sytuacja, skończyła się golem dla Islandczyków. Do przerwy to właśnie oni prowadzili jedną bramką, a mogli nawet dwoma. Na strzał z ostrego kąta zdecydował się Atli Sigurjonsson, ale na szczęście nikt go nie przeciął…

W drugiej połowie Pogoń ruszyła do odważniejszych ataków. Idealną okazje miał Luka Zahović, ale zmarnował dobre podanie Kamila Grosickiego. Jeszcze lepszą okazje miał Wahan Biczachczjan. Ormianin nie wykorzystał podania Jeana Carlosa. Jego strzał z linii bramkowej wybijał jeden z obrońców gospodarzy. Swoje okazje mieli jeszcze Pontus Almqvist i Kamil Drygas, ale ani razu szczecinianie nie pokonali golkipera stołecznego klubu.

Zaliczka z pierwszego meczu wystarczyła. 4:1 w Szczecinie dało przepustkę do drugiej rundy, ale niesmak pozostał. Porażka nic nie zmienia dla Pogoni, ale zmienia nieco w kontekście punktów rankingowych. Zamiast dopisać 0,250pkt do rankingu UEFA, piszemy okrągłe zero. To właśnie w takich meczach najłatwiej zbudować ranking, a tutaj sytuacja została zaprzepaszczona…

KR Reykjavik – Pogoń Szczecin 1:0 (1:0)

Bramka: Hallsson 44′

W kolejnej rundzie Pogoń Szczecin zagra z Brondby IF. Pierwszy mecz już za tydzień w Szczecinie. Rewanż 28 lipca w Danii.