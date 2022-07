Liga Konferencji: Cztery polskie ekipy w II rundzie. Jak wygląda rozkład jazdy?

Wczoraj poznaliśmy ostatnie rozstrzygnięcia w pierwszej rundzie eliminacji europejskich pucharów. Liga Konferencji to jedyne miejsce, gdzie będziemy mogli oglądać przedstawicieli Ekstraklasy. Warto dodać, że już w przyszłym tygodniu czekają nas cztery mecze w czwartek!

Najlepiej w pierwszej rundzie spisała się Lechia Gdańsk. 4:1 u siebie, 2:1 w Skopje i pewny awans do drugiej rundy. Znacznie gorzej to wyglądało w przypadku Pogoni Szczecin. Portowcy pokonali KR Reykjavik w domu 4:1, ale na wyjeździe przegrali 0:1. Porażka bolesna, bowiem wpływa na nasz ranking UEFA. Jednak to nijak się ma do kompromitacji Lecha Poznań w Baku. Kolejorz po wygranej 1:0 z Karabachem u siebie, poległ aż 1:5. To oznaczało “spadek” do najmniej prestiżowej pucharu. Liga Konferencji przewiduje ścieżkę mistrzowską właśnie dla drużyn spadających z Ligi Mistrzów. Na wszystkie te ekipy czekał już Raków Częstochowa, który jako zwycięzca Pucharu Polski gra od drugiej rundy.

Rozkład jazdy polskich drużyn

Wszystkie polskie drużyny zagrają w czwartek. To oznacza, że część meczów będzie musiała się na siebie nakryć. W najbliższy czwartek Polacy zagrają głównie u siebie, za wyjątkiem Lechii.

21 lipca (czwartek):

18:00 Lech Poznań – Dinamo Batumi

18:30 Pogoń Szczecin – Brondby

19:00 Rapid Wiedeń – Lechia Gdańsk

21:00 Raków Częstochowa – FK Astana

28 lipca (czwartek):

17:00 Astana – Raków

19:00 Dinamo – Lech

20:00 Brondby – Pogoń

TBD Lechia – Rapid

Już wiadomo, że domowe mecze Pogoń i Rakowa obejrzymy na antenach TVP. Wiadomo także, że wyjazdowe spotkanie Rakowa pokaże platforma Viaplay. Warto dodać, że w poniedziałek poznamy także potencjalnych rywali polskich klubów w III rundzie. W przypadku Lecha nie będzie mowa o rozstawieniach, gdyż ścieżka mistrzowska tego nie uwzględnia. W pozostałych przypadkach najlepiej wyglądałaby sytuacja Rakowa czy Lechii. Awanse dałyby przejęcie rozstawienia swojego rywala i mogą wylosować teoretycznie słabszego przeciwnika.