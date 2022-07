Łukasz Sekulski przedłużył kontrakt z Wisłą Płock

30-latek rok temu wrócił do Płocka i… zrobił spore show. Dotychczas uchodził za napastnika drugiej lub trzeciej kategorii w Ekstraklasie. Tymczasem Łukasz Sekulski strzelił 13 goli i był wyróżniającą się postacią Nafciarzy. Teraz przedłużył kontrakt w domu!

Łukasz Sekulski jesienią skończy 31 lat, ale podpisał trzyletnią umowę z Wisłą Płock. To idealna sytuacja dla wszystkich stron. Płocczanie zatrzymują na dłużej swojego wychowanka oraz zawodnika, który był ostatnio niezwykle skuteczny. Łukasz Sekulski zostaje w domu i może skupić się na kolejnym sezonie. Ogłoszenie nowego kontraktu nastąpiło podczas przedsezonowej prezentacji drużyny. – Informacja prosto z trwającej prezentacji drużyny! Najlepszy strzelec Wisły Płock w sezonie 2021/2022, płocczanin Łukasz Sekulski, podpisał nowy kontrakt z naszym klubem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2025 roku! – czytamy na klubowym Twitterze.

Warto dodać, że napastnik do ubiegłego sezonu miał na swoim koncie ledwie 15 goli w 76. występach w Ekstraklasie. Jednak rozgrywki 2021/2022 to prawie podwojenie jego zdobyczy. Aż trzynaście razy trafiał do siatki rywali i był zdecydowanie najważniejszą postacią ofensywy Wisły Płock. Ponadto, gdyby odjąć jego trafienia, wówczas płocczanie mieliby na swoim koncie aż dwanaście punktów mniej, co pokazuje, ile znaczyły jego trafienia.

Pierwszą okazje na gole dla napastnika płocczan już w niedzielę. Wtedy Wisła zagra z Lechią Gdańsk na inauguracje sezonu Ekstraklasy.