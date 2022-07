Oficjalnie: Robert Lewandowski zostanie piłkarzem FC Barcelony!

Stało się! Po ośmiu latach spędzonych w Bayernie Monachium Robert Lewandowski zmienia barwy klubowe. FC Barcelona oficjalnie potwierdziła porozumienie w sprawie transferu polskiego napastnika.

Temat odejścia Roberta Lewandowskiego z Bayernu od dłuższego czasu elektryzował kibiców. Polski napastnik głośno i jasno wyraził chęć zmiany barw klubowych podczas czerwcowego zgrupowania reprezentacji Polski. Zainteresowanie Lewandowskim przejawiało kilka klubów, ale Polak od samego początku ukierunkowany był na przenosiny do FC Barcelony.

Trudne negocjacje

Rozmowy pomiędzy “Dumą Katalonii” i Bayernem trwały od dłuższego czasu, jednak Bawarczycy nie zamierzali oddawać swojego najlepszego gracza za bezcen i stawiali twarde warunki. Na dłuższą metę nie mogli sobie jednak pozwolić na to, by zatrzymywać Roberta Lewandowskiego, któremu do końca umowy z niemieckim klubem pozostał rok, na siłę.

Z biegiem czasu coraz bardziej oczywiste wydawało się, że kluby dojdą w końcu do porozumienia, a Polak zmieni pracodawcę. Niedawno nastąpił jednak przełom w negocjacjach i warunki przenosin Lewandowskiego do Katalonii zostały uzgodnione, o czym na bieżąco informowali polscy, hiszpańscy oraz niemieccy dziennikarze. Dziś FC Barcelona oficjalnie potwierdziła, że od nowego sezonu polski napastnik reprezentował będzie barwy “Blaugrany”. Przed tym jednak przejdzie oczywiście testy medyczne.