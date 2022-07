Robert Lewandowski o krok od Barcelony! Jest nieoficjalne porozumienie pomiędzy klubami

Saga związana z transferem naszego reprezentanta już mocno się dłuży. Zapewne każdy, w tym kibice, chcieliby jej zakończenia. Wydaje się, że w tym momencie dzielą nas godziny od historycznego ruchu. Robert Lewandowski zostanie piłkarzem Barcelony. Może jeszcze przed końcem weekendu. Tak mówią najnowsze doniesienia z Polski i Hiszpanii!

Mowa o porozumieniu obu klubów. Póki co nieoficjalnym, bowiem żadna ze stron nie poinformowała o tym swoimi kanałami w internecie. Trzeba jeszcze czekać na oficjalnie doniesienia. Póki co jednak dochodzą pogłoski, że oba kluby już ustaliły wszelkie szczegóły. Mowa o kwocie transferowej, ewentualnych bonusach oraz formie przeprowadzenia całej transakcji. To oznacza, że Robert Lewandowski będzie mógł dołączyć do Blaugrany niemal na początku przygotowań.

Jak informuje Gerard Romero w stolicy Katalonii przyspieszają działania. Wszystko ma być już gotowe nawet na poniedziałkową prezentację polskiego napastnika. To by oznaczało, że wszystkie kwestie transferowe zostaną dopięte jeszcze w weekend. Wg doniesień wiele wydarzyło się w czwartek. Wczoraj sprawy przyspieszyły i Bayern nieoficjalnie dał zielone światło na przeprowadzenie tego transferu. Teraz praca leżeć będzie w rękach działaczy obu klubów, ale także prawników sporządzających umowy transferowe.