Robert Lewandowski w Barcelonie. Jakie są szanse “Dumy Katalonii” na mistrzostwo?

To już tylko kwestia oficjalnego potwierdzenia. Robert Lewandowski zostanie zawodnikiem FC Barcelony. Wszystkie wiarygodne źródła zgodnie twierdzą, że oba kluby osiągnęły porozumienie, a reprezentant Polski pojawił się na sobotnim treningu Bayernu, gdzie pożegnał się z drużyną. “Duma Katalonii” dokonuje poważnych wzmocnień. Czy mistrzostwo kraju wróci na Camp Nou?

Biorąc pod uwagę sytuację Barcelony oraz wszystkie informacje dotyczące dźwigni finansowych, ze sporym dystansem piłkarski świat podchodził do letnich wzmocnień “Dumy Katalonii”. Jak widać zarząd klubu z Camp Nou radzi sobie w trudnych warunkach wręcz wyśmienicie. Zespół wzmocnili Andreas Christensen oraz Franck Kessie. Obaj dołączyli do drużyny na zasadzie wolnego transferu.

Solidne uzupełnienie kadry, ale na tym nie koniec. Do ofensywny sprowadzony został Raphinha. 25-latek ma za sobą bardzo udany sezon w Leeds, gdzie zdobył 11 bramek oraz zanotował 3 asysty w 35 ligowych spotkaniach. Wielu kibiców “Dumy Katalonii” ma nadzieję, że Raphinha przywróci chociaż trochę magii, jaką prezentował w przeszłości Ronaldinho. Oczekiwania są spore, gdyż Brazylijczyk kosztował prawie 60 milionów euro.

Barcelona wygra mistrzostwo? Zagraj ten typ po kursie 2.38 w BETFAN!

Najgłośniejszy transfer to oczywiście przeprowadzka Roberta Lewandowskiego. Według doniesień mediów, Barcelona zapłaci za reprezentanta Polski 45 milionów euro plus 5 milionów euro zmiennych. Przenosiny 33-latka na Camp Nou są już nieuniknione. To kolejne, bardzo dobre wzmocnienie “Dumy Katalonii”. Lewandowski powinien być gwarantem ponad 20 goli w samej lidze, choć wiadomo, że wyniki Polaka mogą być jeszcze lepsze.

Niewykluczone, że na transferze reprezentanta Polski zarząd Barcelony nie zakończy. Sporo mówi się, że na Camp Nou zawita także Jules Kounde. Hiszpański klub chciałby również sprowadzić Bernardo Silvę, ale ten ruch z pewnością uzależniony jest od Frenkiego de Jonga, który na ten moment niespecjalnie chce przenieść się do Manchesteru United.

Biorąc pod uwagę wzmocnienia “Dumy Katalonii”, szanse na odzyskanie mistrzostwa kraju wydają się spore. Jak na to patrzą bukmacherzy? W BETFAN możemy zagrać mistrzostwo Barcelony po kursie 2.38. Nadal faworytem jest Real Madryt z kursem 2.07. Warto jednak pamiętać, że piłkarze Xaviego mieli już całkiem udaną drugą część sezonu 2021/2022. Dodając do tego letnie wzmocnienia, szanse “Dumy Katalonii” na tytuł wydają się całkiem spore.