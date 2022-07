Najciekawsze transfery w 1. lidze – część druga

W czerwcu przedstawiliśmy kilka najciekawszych transferów w Fortuna 1 Lidze. Kto od tamtego momentu dołączył do poszczególnych zespołów na zapleczu Ekstraklasy? Poniżej prezentujemy kolejne ruchy, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Omran Haydary (Arka Gdynia)

24-letni piłkarz z Afganistanu został wypożyczony z Lechii Gdańsk do Arki Gdynia. Chociaż przez Tomasza Kaczmarka był on odstawiony na boczny tor, to wydaje się, że w zespole żółto-niebieskich będzie miał większe szanse, by rozwinąć swoje skrzydła. Będziemy zaskoczeni, jeżeli Haydary z miejsca nie wskoczy do podstawowej jedenastki Arki.

Patryk Tuszyński (Chojniczanka)

Drużynę beniaminka 1. ligi wzmocni z kolei Patryk Tuszyński. Były już napastnik Wisły Płock nie ma za sobą najlepszego okresu na poziomie Ekstraklasy, ale niewykluczone, że na zapleczu będzie mógł się odbudować. O miejsce w składzie będzie rywalizował z Tomaszem Mikołajczakiem, Szymonem Skrzypczakiem oraz młodym Antonim Prałatem.

Kamil Wojtyra (Chrobry Głogów)

Mikołaj Lebedyński opuścił Chrobrego Głogów i przeniósł się do Stali Mielec. W miejsce jednego z lepszych snajperów poprzedniego sezonu Chrobry Głogów sprowadził Kamila Wojtyrę. 24-latek ma za sobą trudny okres, w którym musiał walczyć z wieloma kontuzjami. Teraz będzie chciał wrócić do strzelania już w nowych barwach.

Karol Podliński (Górnik Łęczna)

Pozostajemy przy napastnikach i kierujemy się do Łęcznej. Tam Bartosza Śpiączkę zastąpiono Karolem Podlińskim, który został sprowadzony z Zagłębia Lubin. Warto pamiętać, że 24-latek doskonale zna realia gry na zapleczu, gdzie występował w Radomiaku Radom. Jak poradzi sobie w Łęcznej? Na pewno dużą niewiadomą będzie dyspozycja zespołu po sporej przebudowie kadry,ale po samym Podlińskim spodziewamy się co najmniej kilku goli jeszcze w tej rundzie.

Bartosz Guzdek (Odra Opole)

19-letni napastnik został wypożyczony z Widzewa Łódź do Odry Opole. Zespół Piotra Plewni przeszedł sporą przebudowę, a klub opuścił chociażby Arkadiusz Piech. W to miejsce wskoczyć może właśnie Bartosz Guzdek, który w poprzednim sezonie strzelił sześć goli. Co ważne, wszystkie zostały zdobyte w rundzie jesiennej, a wiosna okazała się dla młodzieżowca znacznie słabsza.

Jakub Piątek (Ruch Chorzów)

W styczniu Tychy opuścił pierwszy z braci Piątek, Kacper, a teraz do Chorzowa przeniósł się Jakub. Dla 24-latka Ruch ma być okazją do odżycia, po dość mizernym okresie w GKS-sie. Wydaje się, że ten transfer jest rozsądny dla obu stron. Czy Piątkowi uda się wywalczyć miejsce w składzie beniaminka? Z pewnością nie będzie to proste, ale możemy być pewni, że skorzysta na tym cały zespół.

Michael Pereira (Wisła Kraków)

Bardzo obiecująco wygląda transfer Michaela Pereiry. 34-letni pomocnik z Francji ostatnio występował w Kocaelispor Kulübü, a wcześniej reprezentował barwy między innymi Mallorki czy CFR Cluj. Wydaje się, że teraz powinien poradzić sobie na poziomie Fortuna 1 Ligi, a być może być gwiazdą całych rozgrywek.

Tymoteusz Klupś (Zagłębie Sosnowiec)

Obudować się w Zagłębiu Sonsowiec będzie chciał Tymoteusz Klupś. Wielu kibiców z pewnością pamięta tego zawodnika z Lecha Poznań prowadzonego przez Nenada Bjelicę. Jak pokazało piłkarskie życie, Klupś ostatecznie nie przebił się do pierwszej drużyny Kolejorza na dłużej, a przeszkadzały mu w tym również kontuzje. Być może na odpowiednie tory pozwoli wrócić mu transfer do Zagłębia.