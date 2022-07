🇨🇭 Szwajcaria K – Holandia K 🇳🇱 typy, kursy (17.07.2022)

W ramach 3. kolejki mistrzostw Europy kobiet, Szwajcaria zagra na Bramall Lane w Sheffield z Holandi膮. W zdecydowanie lepszym po艂o偶eniu s膮 obecnie Holenderki, kt贸re zajmuj膮 pierwsze miejsce w grupie C.

Szwajcaria K – Holandia K zapowied藕 (niedziela, 18:00)

Zaledwie jeden punkt w dw贸ch dotychczasowych meczach zdoby艂y Szwajcarki. Mowa o zremisowanym 2:2 spotkaniu z Portugali膮. Z kolei pojedynek ze Szwecj膮 zako艅czy艂 si臋 pora偶k膮 1:2. Tym sposobem reprezentantki Szwajcarii s膮 na czwartym, ostatnim miejscu w grupie i musz膮 wygra膰 ostatni mecz, a tak偶e liczy膰 na korzystny rezultat w starciu Szwecja – Portugalia.

O krok od awansu s膮 ju偶 Holenderki, kt贸re na ten moment zajmuj膮 pierwsze miejsce w grupie C. Spotkanie ze Szwecj膮 zako艅czy艂o si臋 remisem 1:1. Z kolei mecz z Portugalkami to ju偶 wygrana 3:2. Ewentualny remis w ostatnim meczu zagwarantuje reprezentantk膮 Holandii awans do fazy pucharowej.

Szwajcaria K – Holandia K nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa Holenderek.

Nasze typy Holandia K wygra do przerwy i mecz 1.90 Zagraj!

Zagraj! Holandia K -1 2.00 Zagraj!

Szwajcaria K – Holandia K kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Szwajcaria wygra, kurs: 8.25

Remis, kurs: 4.65

Holandia wygra, kurs: 1.33

Szwajcaria K – Holandia K fakty meczowe

Szwajcaria nie wygra艂a 偶adnego z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Holandia wygra艂a trzy z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Szwajcaria traci艂a minimum dwa gole

Szwajcaria K pi臋膰 ostatnich spotka艅

Szwecja K – Szwajcaria K 2:1

Portugalia K – Szwajcaria K 2:2

Szwajcaria K – Anglia K 0:4

Niemcy K – Szwajcaria K 7:0

Szwajcaria K – W艂ochy K 0:1

Holandia K pi臋膰 ostatnich spotka艅

Holandia K – Portugalia K 3:2

Holandia K – Szwecja K 1:1

Holandia K – Finlandia K 2:0

Holandia K – Bia艂oru艣 3:0

Anglia K – Holandia K 5:1

