Polskie kluby zarobią na transferze Lewandowskiego. Do podziału dwa miliony euro

Transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony oznacza, że z tytułu Solidarity Contribution do polskich klubów trafi dwa miliony euro. Najbardziej zadowolona może być Varsovia, dla której oznacza to zastrzyk gotówki w wysokości trzech milionów złotych.

Przenosiny najlepszego polskiego piłkarza do “Dumy Katalonii” to powód do radości nie tylko dla kibiców. Na transferze, którego wartość opiewa na 50 milionów euro skorzystają również polskie kluby, które przygotowały Lewandowskiego do międzynarodowej kariery.

Trzy miliony dla Varsovii

Na całym ruchu bardzo zyskają również polskie kluby, które nie dysponują zbyt dużym budżetem. 625 tysięcy euro trafi bowiem do Varsovii, 500 tysięcy do Znicza Pruszków i 125 tysięcy do Delty Warszawa. Dwa miliony euro podzielone zostanie w następujący sposób:

Varsovia – 625 tysięcy euro (ok. 3 mln złotych)

Delta Warszawa – 125 tysięcy (ok. 600 tysięcy złotych)

Legia Warszawa – 250 tysięcy (ok. 1.2 mln złotych)

Znicz Pruszków – 500 tysięcy (ok. 2.4 mln złotych)

Lech Poznań – 500 tysięcy (ok. 2.4 mln złotych)

Polscy piłkarze rzadko mogą być tak sporym źródłem zarobków dla tak wielu klubów. Jest to również pierwsza i prawdopodobnie ostatnia taka sytuacja, gdy bohaterem transferu na taką kwotę jest Robert Lewandowski. Przypomnijmy, bowiem że Borussia Dortmund zapłaciła za Polaka 4.75 mln euro, a z Zagłębia Ruhry do Bayernu Lewandowski trafił na zasadzie wolnego transferu.