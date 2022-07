Zinczenko blisko transferu do Arsenalu

Ołeksandr Zinczenko może wkrótce zmienić barwy klubowe. Pozyskaniem piłkarza żywo zainteresowany jest Arsenal.

Fabrizio Romano informuje, że Arsenal doszedł do porozumienia z Manchesterem City w sprawie transferu Ołeksandra Zinczenki na The Emirates. Piłkarz miałby kosztować londyńczyków około 30 milionów funtów. W najbliższych dniach “Kanonierzy” przystąpią do negocjacji warunków kontraktu ukraińskiego piłkarza.

Arsenal and Manchester City have now reached verbal agreement in principle for Oleksandr Zinchenko, fee around £30m. Personal terms are still discussed. ⚪️🔴 #AFC

Salary and length of contract, in negotiation – key step to complete the agreement. pic.twitter.com/QJYrwdqJH1

