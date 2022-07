Zacięty mecz w Kielcach. Korona zremisowała z Legią

Bardzo zacięte spotkanie obejrzeli kibice zgromadzeni na Suzuki Arenie w Kielcach. Miejscowa Korona zremisowała 1:1 z Legią Warszawa, a wszystko co najciekawsze działo się w drugiej części meczu.

Rozstrzygnięcia w Kielcach podczas drugiej połowy

Pierwsze 45 minut nie obfitowało w ciekawe wydarzenia, a znacznie więcej działo się po zmianie stron. Po kwadransie gry z uwagi na dwie żółte kartki boisko opuścić musiał kapitan Legii, Mateusz Wieteska. Jak się okazało, nie przeszkodziło to Wojskowym, by kilka minut później wyjść na prowadzenie. Dośrodkowanie Pawła Wszołka z prawej strony strzałem głową wykorzystał Ernest Muci.

Gospodarze nie zamierzali się poddawać. W 83. minucie po koronkowej akcji prawą stroną boiska Korona doprowadziła do remisu. Zdobywcą bramki okazał się Jakub Łukowski, który będąc na obrzeżach pola bramkowego huknął nie do obrony pod poprzeczkę bramki Kacpra Tobiasza. Ostatnie minuty spotkania również należały do podopiecznych Leszka Ojrzyńskiego, ale ostatecznie nie udało im się zdobyć drugiego trafienia.

Korona Kielce – Legia Warszawa 1:1 (0:0)

Gole: 0:1 Muci; 1:1 Łukowski

Stal wygrywa w Poznaniu, udany debiut Macieja Stolarczyka w Jagiellonii

Co działo się w innych sobotnich meczach Ekstrakalsy? Do sensacji doszło przy Bułarskiej, gdzie mistrz Polski, Lech Poznań przegrał ze Stalą Mielec 0:2. Gole dla ekipy z Podkarpacia zdobywali Piotr Wlazło oraz Maciej Domański. Podopieczni Johna van den Broma przez całe 90 minut wyglądali bardzo blado – wydaje się, że Kolejorz zupełnie nie zdołał podnieść się po ostatniej klęsce w kwalifkacjach Ligi Mistrzów z Karabachem.

Trzy punkty zainkasowała Jagiellonia Białystok. W debiucie Macieja Stolarczyka Duma Podlasia pokonała Piasta Gliwice 2:0. Pierwszego gola dla Jagi strzelił Jesus Imaz. Goście zmarnowali kilka okazji, by doprowadzić do remisu, a zemściło się to w samej końcówce. Wówczas kontratak miejscowych wykorzystał Mateusz Kowalski. Dla 16-latka był to debiut na poziomie PKO Ekstraklasy. Dla Jagiellonii to pierwsza wygrana nad Piastem od trzech spotkań.

Lech Poznań – Stal Mielec 0:2 (0:1)

Gole: 0:1 Wlazło; 0:2 Domański

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice 2:0 (1:0)

Gole: 1:0 Imaz; 2:0 Kowalski