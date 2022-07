Ile Robert Lewandowski zarobi w FC Barcelonie?

Transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony stał się faktem. “Duma Katalonii” zapłaci za polskiego napastnika w sumie 50 milionów euro. Na jakie zarobki może liczyć Lewandowski? Okazuje się, że czeka go obniżka wynagrodzenia.

Robert Lewandowski jako jedna z największych gwiazd w historii Bayernu Monachium mógł liczyć na naprawdę spore zarobki. Na konto polskiego piłkarza co roku wpływało 12 milionów euro. Transfer do FC Barcelony oznacza jednak dla Lewandowskiego sporą obniżkę wynagrodzenia, bowiem, jak donoszą media, Polak będzie zarabiał w Katalonii 9 milionów euro rocznie.

Barcelona oszczędza

Problemy finansowe FC Barcelony sprawiają, że “Blaugrana” musi uciekać się do oszczędności. Ze względu na to, że klub będzie zmuszony odprowadzać od pensji Roberta Lewandowskiego spory podatek, Polak nie może liczyć na równie imponujące zarobki co w Bayernie. Na konto Polaka co roku wpływać będzie 9 milionów euro, ale, według wstępnych szacunków, “Duma Katalonii” będzie dodatkowo zmuszona zapłacić podatek w wysokości 7 milionów euro. Oznacza to więc, że całkowity koszt zatrudnienia Roberta Lewandowskiego w Barcelonie sięgnie nawet 16 milionów euro za rok.