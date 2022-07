Mecz Miedź Legnica – Lech Poznań przełożony

Lech Poznań zdecydował się przełożyć niedzielne starcie z Miedzią Legnica. Powodem jest dwumecz z Dinamem Batumi w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, polskie zespoły mają prawo wystąpić o przełożenie jednego spotkania PKO BP Ekstraklasy, jeśli znajdą się w ostatniej rundzie eliminacji do europejskich pucharów, a także jedno wcześniejsze, wskazane przez klub. Z tego przywileju zdecydował się skorzystać Lech Poznań i poprosił przełożenie niedzielnego meczu z Miedzią Legnica, który rozdziela dwa pucharowe starcia poznaniaków z Dinamem Batumi.

Tym razem się udało

Był to już drugi w tym sezonie wniosek Lecha o to, by ze względu na rywalizację w Lidze Konferencji, przełożyć spotkanie rozgrywane na krajowym podwórku. “Kolejorz” starał się przełożyć mecz o Superpuchar, jednak wówczas na taką propozycję nie przystał PZPN. Teraz jednak nic już nie stało na przeszkodzie. Oznacza to jednak, że w przypadku awansu do III rundy eliminacji Lech nie będzie już mógł przełożyć meczu z Wisłą Płock.