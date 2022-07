Michał Helik trafi do Lecha Poznań?

Borykający się z problemem stosunkowo wąskiej kadry Lech Poznań może sięgnąć jeszcze tego lata po piłkarza Barnsley – Michała Helika. Taką informację podał dziś portal “Mezyki.pl”.

Pomimo tego, że sezon PKO BP Ekstraklasy już się rozpoczął, a polskie kluby jakiś czas temu rozpoczęły boje w europejskich pucharach, kadra Lecha Poznań nadal jest dość dziurawa. Jedną z najbardziej newralgicznych wydaje się być pozycja środkowego obrońcy, gdzie w razie kontuzji Bartosza Salamona, trener John van den Brom nie ma zbyt wielkiego pola manewru. “Kolejorz” szykuje się więc do wzmocnień.

Helik piłkarzem Lecha?

Jednym z piłkarzy, którzy już w najbliższym czasie może trafić na Bułgarską jest Michał Helik. Reprezentant Polski pozostaje póki co piłkarzem Barnsley, z którym rok temu bliski był awansu do Premier League, a które kilka tygodni temu pożegnało się z Championship i spadło do League One. Zainteresowanych Helikiem ma być więcej, jednak – jak informują “Meczyki.pl” – Lech prowadzi w wyścigu po polskiego stopera, a porozumienie może nastąpić już w najbliższych dniach.