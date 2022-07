Sebastian Szymański na celowniku Feyenoordu

Sebastian Szymański wkrótce zmieni barwy klubowe. Polski pomocnik lada dzień zostanie piłkarzem Feyenoordu – taką informację podał dziennikarz “Meczyki.pl”, Tomasz Włodarczyk.

Saga transferowa z Sebastianem Szymański zdaje się powoli dobiegać końca. Jeszcze niedawno piłkarz rozpoczął treningi z drugą drużyną Legii Warszawa, by przygotować się do nowego sezonu. Wówczas na temat przyszłości Szymańskiego wciąż wiadomo było niewiele. Teraz sporo się wyjaśniło. Wygląda bowiem na to, że Polak już niebawem zostanie piłkarzem holenderskiego Feyenoordu.

Wypożyczenie

Póki co Szymański miałby dołączyć do klubu z Eredivisie na zasadzie rocznego wypożyczenia, ale Feyenoord chce sobie również zagwarantować opcję wykupu. Jeszcze w tym tygodniu polski pomocnik ma przejść testy medyczne w nowym klubie, a cała transakcja jest już o krok od finalizacji.

Tym samym Szymański mógłby być praktycznie pewny powołania na katarski mundial. Pozostanie w Moskwie oznaczałoby natomiast skreślenie się z listy piłkarzy walczących o wyjazd na mistrzostwa świata.