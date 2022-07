Kiedy Robert Lewandowski zadebiutuje w Barcelonie?

FC Barcelona oficjalnie potwierdziła już, że nowym napastnikiem klubu został Robert Lewandowski. Wszystko wskazuje jednak na to, że na debiut Polaka w barwach “Dumy Katalonii” przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Robert Lewandowski dołączył już co prawda do swojej nowej drużyny, która znajduje się obecnie w Miami, gdzie przygotowuje się do nadchodzącego sezonu. W nocy z wtorku na środę piłkarze Xaviego zmierzą się w meczu towarzyskim z miejscowym Interem, jednak najprawdopodobniej w kadrze “Dumy Katalonii” na to spotkanie nie znajdzie się jeszcze Lewandowski.

“Lewy” zadebiutuje w niedzielę

Polak nie wziął udziału w sesji treningowej poprzedzającej spotkanie z Interem Miami. Co więcej, Polak nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany kibicom Barcelony. Hiszpańscy dziennikarze spodziewają się więc, że napastnik nie zadebiutuje w meczu z amerykańskim klubem.

Kiedy więc powinniśmy oczekiwać debiutu polskiego piłkarza w nowych barwach? Wszystko wskazuje na to, iż Robert Lewandowski po raz pierwszy pojawi się na boisku 24 lipca w niedzielnym meczu z Realem Madryt. Jeśli rzeczywiście tak się stanie, to Polak nie mógł sobie wymarzyć lepszych okoliczności do tego, by przedstawić się katalońskim kibicom. Fakt ten jest jednak nieco problematyczny dla kibiców z Polski, gdyż mecz pomiędzy Realem i Barceloną zaplanowano na 5:00 czasu polskiego.