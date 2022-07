Oficjalnie: Matthijs de Ligt trafia do Bayernu Monachium

W Monachium trzeba przyznać, że spora huśtawka nastrojów pod względem transferów. Najpierw radość po przyjściu Sadio Mane. Trwa jeszcze żałoba po odejściu Roberta Lewandowskiego. Jednak życie trwa dalej i dzisiaj monachijski klub ogłosił transfer holenderskiego obrońcy. Matthijs de Ligt został jednym z najdroższych piłkarzy w historii klubu.

Wg zestawień portalu Transfermarkt Matthijs de Ligt to drugi najdroższy zawodnik. Numerem jeden wciąż pozostaje Lucas Hernandez. Francuz z Atletico trafił za 80 milionów euro. W przypadku byłego gracza Juventusu mowa o 67 milionach euro oraz kolejnych dziesięciu w formie ewentualnych bonusów. Kwota niemała, ale płacą za 22-letniego i już doświadczonego defensora.

Sprawa przyjścia Holendra była przesądzona od kilku dni. Dzisiaj doszło już do ostatnich szlifów, testów medycznych i podpisania kontraktu. Obrońca trafia na pięć lat, podpisując umowę do końca sezonu 2026/2027. W ten sposób Julian Nagelsmann zabezpieczył kolejną pozycję – środek defensywy.

Ajax w CV to podstawa

To czwarty nowy gracz w tym oknie transferowym dla Bayernu. Co ciekawe aż trzeci, który ma w przeszłości grę dla Ajaksu Amsterdam. Bezpośrednio z Holandii trafili Ryan Gravenberch i Noussair Mazraoui. Do tej pory hitem transferowym monachijczyków było przyjście do klubu Sadio Mane. Senegalczykowi za rok kończył się kontrakt z Liverpoolem, więc Bayern wykorzystał okazje do wzmocnienia ofensywy.

Przypomnijmy jednak, że mistrz Niemiec doznał także poważnych ubytków kadrowych przez nowym sezonem. Najpierw Niklas Sule, a przed chwilą Robert Lewandowski. Polak był kluczowym ogniwem ekipy, a reprezentant Niemiec również miał spory wkład w wiele sukcesów klubu. Bayern opuścili także mniej istotni gracze – Marc Roca(Leeds), Corentin Tolisso(Lyon) czy Omar Richards(Nottingham Forest)