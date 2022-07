Ivi Lopez przedłużył kontrakt z Rakowem!

Nie ma wątpliwości, że kibice Rakowa Częstochowa trochę drżeli o swoją największą gwiazdę. Ivi Lopez jednak nigdzie się nie rusza. Hiszpan przedłużył kontrakt do końca sezonu 2025/2026! To idealna wiadomość tuż przed dwumeczem w Lidze Konferencji dla kibiców Rakowa.

Wicemistrz Polski równo o 19:21 ogłosił nową umowę gracza. Wideo nazwane “Se Queda”(hiszp. Zostaje) oraz hasztag #Ivi2026 nie pozostawiał wątpliwości, o co chodzi. Ivi Lopez i Raków Częstochowa tym ruchem dali do zrozumienia, że Hiszpan dobrze się czuje w klubie. Jednocześnie częstochowianie zapewnili sobie spokój pod kątem decydowania o przyszłości swojej największej gwiazdy.

Dwa mecze, dwa zwycięstwa, tak wygląda dotychczasowy bilans startu sezonu częstochowian. Raków Częstochowa najpierw pokonał Lecha w Poznaniu w ramach Superpucharu. W miniony piątek na inauguracje ligi ograł inny poznański klub – Wartę 1:0. W obu meczach może Ivi Lopez nie błyszczał. Ale to przecież najlepszy gracz ubiegłego sezonu Ekstraklasy. Chętnych miało nie brakować na to, by wykupić go spod Jasnej Góry. Teraz będzie o to trudniej, bowiem karty są w rękach klubu.

Przypomnijmy, że Raków Częstochowa już w czwartek czeka pierwszy mecz w europejskich pucharach. Rywalem będzie kazachska FK Astana. Początek spotkania przy Limanowskiego o godzinie 21:00. Transmisja w TVP Sport.