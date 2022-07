Raków znalazł alternatywę dla Afonso Sousy. Klub sięgnie po pomocnika z ligi szwedzkiej

Raków Częstochowa jest zainteresowany sprowadzeniem na ekstraklasowe boiska piłkarza szwedzkiego Hacken – Gustava Berggrena. Taką informację podał skandynawski dziennik “Sportbladet”.

Gustav Berggren to 24-letni środkowy pomocnik z ogromnym doświadczeniem na poziomie szwedzkiej ekstraklasy. Piłkarz rozegrał do tej pory 124 spotkania w Allsvenskan, zdobył w nich 8 goli i zaliczył 10 asyst. Berggren zaliczył także udany początek sezonu 2022. W barwach Hacken pojawiał się na boisku w dwunastu z czternastu spotkań, w których zdobył dwa gole i dwie asysty. Zainteresowanie szwedzkim piłkarzem przejawia wicemistrz Polski – Raków Częstochowa.

Alternatywa dla Sousy

Wszystko wskazuje na to, że po fiasku negocjacji w sprawie sprowadzenia do Częstochowy Afonso Sousy, który ostatecznie wylądował w Poznaniu, Raków stara się znaleźć piłkarza, który do drużyny Marka Papszuna mógłby wnieść równie wiele co Portugalczyk. Wybór padł właśnie na Berggrena, który wydaje się ciekawym zawodnikiem jak na ekstraklasowe warunki.

Nieco niepokojący może być natomiast fakt, że od początku swojej przygody z piłką, zawodnik ani razu nie występował poza granicami Szwecji. Ma za sobą natomiast jeden występ w reprezentacji, a Transfermarkt wycenia go na 1.5 miliona euro. Wydaje się, że częstochowianie mogliby pozyskać go za kwotę nieco niższą, ale za Berggena wciąż trzeba będzie sporo zapłacić. Pozostaje jeszcze pytanie, czy Szwed na pewno zdoła odnaleźć się na polskich boiskach?