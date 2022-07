🇵🇱 Pogoń Szczecin – Brondby 🇩🇰 Typy, kursy (21.07.2022)

Znowu rywal z p贸艂nocy, ale teraz znacznie trudniejszy. Pogo艅 Szczecin w drugiej rundzie zagra z Brondby i nie b臋dzie mie膰 艂atwo. Jednak Portowcy s膮 faworytem pierwszego spotkania. Czy pokonaj膮 legendarny du艅ski zesp贸艂?

Pogo艅 Szczecin – Brondby zapowied藕 (czwartek, 18:30)

Portowcy p贸ki co mog膮 by膰 zadowoleni ze startu sezonu. Ma艂y zgrzyt jednak si臋 pojawi艂. Mowa o pora偶ce wyjazdowej z KR Reykjavik. Awansu nie stracili, ale punkty do krajowego rankingu niestety to zabra艂o. Pozosta艂 tak偶e niesmak, w ko艅cu rywal znacznie s艂abszy, a tutaj taka wpadka. Jednak kilka dni p贸藕niej Pogo艅 Szczecin ogra艂a Widzew na inauguracje ligi 2:1, jako jeden z dw贸ch pucharowicz贸w wygrywaj膮c ligowy start. Teraz te偶 Pogo艅 nie chce przek艂ada膰 weekendowego meczu ze 艢l膮skiem, jako rodzynek.

Brondby ubieg艂y sezon zako艅czy艂o na czwartym miejscu w lidze. To jednak nadal legendarny zesp贸艂 du艅skiej pi艂ki. W nowy weszli od wygranej nad Aarhus 1:0. Co ciekawe w podstawowym sk艂adzie zespo艂u wyszed艂 kolejny wielki du艅ski talent. Oscar Schwartau rozegra艂 niemal 70 minut spotkania, a m贸wimy o ch艂opaku z rocznika 2006! Ju偶 kilka lat temu Brondby pokaza艂o polskiej publiczno艣ci ciekawego pi艂karza. Mowa o Jesperze Lindstromie, kt贸ry rozbi艂 Lechi臋 Gda艅sk, a w maju tego roku 艣wi臋towa艂 wygran膮 w Lidze Europy z Eintrachtem.

Pogo艅 Szczecin – Brondby kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Pogo艅 wygra, kurs: 1,90

remis, kurs: 3,40

Brondby wygra, kurs: 4,00

Pogo艅 Szczecin – Brondby nasze typy

Stawiamy na kilka goli z obu stron w tym spotkaniu. Liczymy na ciekawe i otwarte spotkanie.

Pogo艅 Szczecin – Brondby fakty meczowe

Pogo艅 zaj臋艂a trzecie, a Brondby czwarte miejsce w swojej lidze w ubieg艂ym sezonie

Oba zespo艂y rozpocz臋艂y sezon ligowy w miniony weekend od zwyci臋stw. Portowcy 2:1 z Widzewem, za艣 Du艅czycy 1:0 z Aarhus

Dla szczecinian to drugi dwumecz w tej edycji LKE. W pierwszej rundzie pokonali KR Reykjavik (4:1 u siebie i 0:1 na wyje藕dzie)

Ostatnie spotkanie tych ekip to zimowy sparing na pocz膮tku 2019 roku i wygrana Brondby 3:1

