Jayson Papeau opuszcza Wartę Poznań

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie z Warty Poznań odejdzie podstawowy piłkarz drużyny – Jayson Papeau. Warta zaakceptowała ofertę Rapidu Bukareszt i Francuz niebawem zamieni polską ekstraklasę na rumuńską.

Papeau trafił do Warty na początku ubiegłego sezonu i od razu wskoczył do podstawowego składu poznańskiego zespołu. W barwach klubu z Wielkopolski Francuz rozegrał 27 spotkań, w których zaliczył dwie asysty. W meczu pierwszej kolejki sezonu 2022/23, w którym rywalem Warty był Raków Częstochowa, Jayson Papeau pojawił się na boisku na 34 minuty. Najprawdopodobniej było to pożegnanie francuskiego piłkarza z poznańskim klubem.

Papeau trafi do Rumunii

Żywo zainteresowany pozyskaniem Papeau jest bowiem rumuński Rapid Bukareszt. Jak informuje portal Weszło, Warta nie planowała pozbywać się Francuza, ale nie miała większych oporów przed przystąpieniem do negocjacji. Poznański klub może zarobić z tytułu transferu Jaysona Papeau około 200 tysięcy euro.