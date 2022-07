Miedź Legnica sięgnie po byłego reprezentanta Holandii?

Jak informuje Kamil Warzocha z Weszło, lada moment Miedź Legnica może przeprowadzić kolejny sensacyjny transfer. Beniaminek Ekstraklasy jest bliki pozyskania Luciano Narsingha!

Były reprezentant Holandii był ostatnio piłkarzem australijskiego Sydney FC, z którym sięgnął po mistrzostwo kraju. Kontrakt jednak skończył mu się 30 czerwca, a zatem od trzech tygodni jest wolnym piłkarzem. Wg Warzochy, Luciano Narsingh wzbudzał zainteresowanie także Lechii Gdańsk. Jednak to Miedź Legnica lada moment może zgarnąć kolejnego piłkarza z ciekawym CV.

Luciano Narsingh w swojej karierze reprezentował barwy PSV, Feyenoordu, Twente czy Heerenveen w Eredivisie, ma także 40 występów w Premier League dla Swansea. Dodatkowo aż 19 razy grał dla kadry Holandii i wielokrotnie także w europejskich pucharach. Takich liczb obecnie ze świecą można szukać w Ekstraklasie, gdzie brakuje takich piłkarzy.

Jedyną niewiadomą w przypadku Holendra będzie forma. Mówimy bowiem o 31-latku, który powoli zjeżdża ze swoją karierą w dół. Ponadto trzytygodniowy okres bez klubu też swoje mógł zrobić. Nie wiadomo od kiedy Narsingh miałby być dostępny do gry.

Mocne nazwiska

Miedź Legnica jednak stawia na mocne nazwiska w tym okienku transferowym. Do tej pory hitem numer jeden jest Angelo Henriquez. Reprezentant Chile grał pod wodzą Jorge Sampaoliego, był w Manchesterze United i kilku innych klubach. Ponadto z Newell’s Old Boys trafił do Legnicy Jerónimo Cacciabue, środkowy pomocnik. Udało się także zrobić ważny ruch na rodzimym rynku. Mowa o wypożyczeniu Olafa Kobackiego z Arki Gdynia i zapełnieniu pozycji młodzieżowca na najbliższy sezon.

Przypomnijmy, że Miedź Legnica w pierwszej kolejce zremisowała 1:1 z Radomiakiem na otwarcie ligi. W drugiej kolejce legniczanie pauzują. Mieli grać z Lechem Poznań, ale na wniosek mistrza kraju, to spotkanie będzie przełożone. Zatem najbliższy mecz Miedzi odbędzie się 30 lipca o 20:00, gdy rywalem ekipy z Dolnego Śląska będzie Warta Poznań.