Liga Mistrzów: Kto zrobił krok w kierunku fazy grupowej? Podsumowanie pierwszych meczów II rundy eliminacji

Za nami dwanaście meczów, które rozpoczęły drugą rundę eliminacji do Ligi Mistrzów. Kilka niespodzianek za nami. Warto dodać, że zwycięzcy tej fazy rozgrywek będą mieli zapewnioną fazę grupową tej jesieni w europejskich pucharach. W najgorszym wypadku będzie to Liga Konferencji.

Blisko tego jest m.in. luksemburskie Dudelange. W pierwszej rundzie ograny mistrz Albanii, teraz trafili na Pjunik Erewań. To ułatwienie, bowiem wydawało się, że czekać na nich będzie rumuński Cluj. Ci jednak sensacyjnie odpadli w I rundzie. Znowu kłopoty ma szwedzkie Malmo – po porażce 0:1 w Wilnie z Żalgirisem. Liga Mistrzów to cel także mistrza Szwajcarii. FC Zurich przegrał jednak w Baku z Karabachem 2:3. We wtorek doszło jeszcze do jednej niespodzianki. Norweski Bodo/Glimt przegrał z Linfield z Irlandii Północnej. 0:1. Doszło także do sensacji. Za takową należy uznać remis Dinama Zagrzeb w domu z macedońskim Shkupi. Chorwaci to stały bywalec fazy grupowej, zatem Liga Mistrzów to dla nich już niemal obowiązek.

W środę emocji było nieco mniej, podobnie jak goli. Bezbramkowo zakończyły się mecze w Mariborze i… Łodzi. W Polsce swój mecz rozgrywało Dynamo Kijów, którego rywalem jest Fenerbahce. Poza tym ani razu nie wygrał gospodarz. To dziwne, zwłaszcza w kontekście meczu Ferencvaros – Slovan Bratysława. Na trybunach Groupama Arena komplet widzów, który zawiódł się porażką 1:2 z odwiecznym rywalem. Rewanż w stolicy Słowacji będzie jeszcze gorętszy.

Rewanżowe spotkania już za tydzień. Kto trafi do III rundy, ten będzie pewny gry przynajmniej w fazie grupowej Ligi Konferencji, chociaż będzie mieć jeszcze szansę na rywalizacje i walkę o Ligę Europy.