Robert Ivanov trafi do Legii?

Robert Ivanov od dwóch sezonów reprezentuje barwy Warty Poznań i pokazuje się polskim kibicom z naprawdę dobrej strony. Trudno się więc dziwić, że po jego usługi zgłaszają się kluby z większym potencjałem.

Jak informują Meczyki.pl, Legia Warszawa jest bardzo zainteresowana sprowadzeniem na Łazienkowską stopera Warty Poznań – Roberta Ivanova. Fiński obrońca miałby pełnić rolę następcy Mateusza Wieteski, który w najbliższych tygodniach może opuścić stolicę.

Legia musi zapłacić więcej

“Wojskowi” gotowi są zaproponować za Ivanova 300 tysięcy euro plus bonusy, jednak wydaje się, że jest to oferta znacznie niższa od oczekiwań finansowych Warty. Mówi się, ze minimalna kwota jaką musiałaby zaproponować Legia to 500 tysięcy euro, a w Poznaniu po cichu liczą nawet, że Ivanova uda się sprzedać za 700 tysięcy. Stołeczny klub nie jest bowiem jedynym zainteresowanym usługami fińskiego stopera.