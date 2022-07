Krzysztof Piątek wróci do Serie A?

Sytuacja Krzysztofa Piątka w Hercie Berlin jest raczej nie do pozazdroszczenia. Polski napastnik najprawdopodobniej opuści niemiecki klub jeszcze w tym oknie transferowym. Wszystko wskazuje na to, że Piątek ponownie trafi do Serie A.

Według “La Gazetta dello Sport” Piątek jest blisko transferu do Salernitany. Włosi chcieliby sprowadzić do siebie polskiego napastnika na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Dla Polaka oznaczałoby to powrót na boiska Serie A, o utrzymanie się na których walczyła w ubiegłym sezonie Salernitana.

Piątek opuści Herthę

W ostatnich miesiącach Krzysztof Piątek przebywał na wypożyczeniu do Fiorentiny, jednak nie zdołał zaskarbić sobie zaufania klubu z Florencji, który nie zdecydował się na jego wykup. W związku z tym polski napastnik wrócił do Berlina, gdzie jednak również nie ma co liczyć na regularne występy. Ratunkiem wydaje się być transfer, ale póki nie było zbyt wiele słychać o potencjalnych zainteresowanych. Jeśli Salernitana zdecydowałaby się na sprowadzenie Piątka, to najprawdopodobniej nie miałaby z tym najmniejszych problemów.