Piotr Celeban zmienia swoją rolę. Z piłkarza na trenera przygotowania motorycznego

Często piłkarze kończący kariery zostają trenerami. Rzadziej jednak zdarza się, by chodziło o wąską specjalizacje. Piotr Celeban zawiesza buty na kołku i zostanie trenerem przygotowania motorycznego w rezerwach Śląska Wrocław.

Piotr Celeban to rekordzista wrocławskiego klubu pod względem występów w Ekstraklasie. Dla WKS-u rozegrał łącznie 368 meczów, z czego aż 312 na najwyższym poziomie. Jak informuje strona Śląska Wrocław ma też inny ciekawy rekord. Mowa o 103. pełnych meczach z rzędu, w latach 2016-2018. To jednak przeszłość. Miniony sezon spędził w roli grającego trenera przygotowania motorycznego. Teraz już pracy trenerskiej poświęci się w 100%. Przedłużył umowę ze Śląskiem o dwa lata, do czerwca 2024.

Warto dodać, że Piotr Celeban dostał się na pierwszy w historii Szkoły Trenerów PZPN kurs trenera przygotowania motorycznego. Jest w doborowym towarzystwie, znanych trenerów tej profesji – Mateusz Oszust, Jakub Grzęda i wielu innych. Były defensor Śląska zresztą sam dba o swoją formę. W listopadzie ubiegłego roku wystartował nawet w zawodach… trójboju siłowego!

Pożegnanie na meczu ligowym

Już w najbliższą niedzielę Śląsk Wrocław rozegra mecz drugiej kolejki z Pogonią Szczecin. Dla fanów WKS-u to będzie okazja na pożegnanie legendy z wysokości trybun wrocławskiego obiektu.

– Podczas najbliższego meczu PKO BP Ekstraklasy – 24 lipca o godz. 17:30 na Tarczyński Arena – z Pogonią Szczecin zorganizowane zostanie oficjalne zakończenie kariery i podziękowanie wielce zasłużonemu zawodnikowi za jego wkład w historię Śląska Wrocław – czytamy na stronie wrocławskiego klubu.