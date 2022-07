Hamburger SV – Rostock 🇩🇪 Typy, kursy (24.07.2022)

Hamburger SV dobrze rozpocz膮艂 tegoroczn膮 rywalizacj臋 na poziomie 2. Bundesligi. Ekipa z Hamburga w drugiej kolejce rozgrywek zmierzy si臋 na w艂asnym terenie z Hans膮 Rostock, kt贸ra zacz臋艂a kampani臋 2022/23 od pora偶ki.聽

Hamburger SV – Rostock zapowied藕 (niedziela, 13:30)

Hamburger SV staje przed szans膮 na to, by sezon 2022/23 rozpocz膮膰 dwoma zwyci臋stwami. W pierwszej kolejce zesp贸艂 z Hamburga okaza艂 si臋 lepszy od Brunschweigu, a teraz przyjdzie im zmierzy膰 si臋 z zespo艂em teoretycznie s艂abszym, kt贸ry obecne rozgrywki rozpocz膮艂 od pora偶ki. Hamburgowi marzy si臋 powr贸t do Bundesligi i bez w膮tpienia b臋d膮 jednym z faworyt贸w obecnego sezonu. Czy w niedziel臋 uda im si臋 potwierdzi膰 swoje aspiracje?

Hamburger by艂 bardzo blisko awansu do Bundesligi, ale w bara偶ach poleg艂 z Herth膮 Berlin. Cz臋艣膰 zasadnicz膮 sezonu na zapleczu Bundesligi zako艅czyli jednak zwyci臋stwem nad Hans膮 Rostock. Czy ju偶 w drugiej kolejce niemieckiej drugiej klasy rozgrywkowej ponownie oka偶膮 si臋 lepsi od zespo艂u z Rostock? Wszystko wskazuje na to, 偶e powinni sobie g艂adko poradzi膰 z rywalem, kt贸ry poprzednie rozgrywki zako艅czy艂 na 13. miejscu.

Hamburger SV – Rostock nasze typy

Spodziewamy si臋 pewnego zwyci臋stwa gospodarzy.

Nasze typy Hamburger SV 1.50 Zagraj

Zagraj BTTS - nie 2.15 Zagraj

Hamburger SV – Rostock kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Hamburgera SV, kurs: 1.50

remis, kurs: 4.60

wygrana Hansy Rostock, kurs: 6.0

Hamburger SV – Rostock fakty meczowe

W ubieg艂ym sezonie Hamburger SV poleg艂 w bara偶u o Bundeslig臋

Hansa Rostock zako艅czy艂a poprzednie rozgrywki na 13. miejscu

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem zespo艂u z Hamburga

Hamburger SV – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Brunschweig – Hamburger SV 0:2

Basel – Hamburger SV 1:5

Hamburger SV – Aris 4:3

Hajduk Split – Hamburger SV 2:2

Hamburger SV – Hertha Berlin 0:2

Rostock – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Rostock – Heidenheim 0:1

Rostock – Broendby 3:1

Wismar – Rostock 0:10

Klagenfurt – Rostock 0:0

Wolfsberger – Rostock 1:3

