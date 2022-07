Piękne gole Widzewa, Wisła Płock znowu gromi. Podsumowanie piątku w polskich ligach

Po ośmiu latach Widzew Łódź znowu zapunktował w Ekstraklasie. Przed tygodniem porażka w Szczecinie, teraz wygrana w Białymstoku. Beniaminek wygrał 2:0 i może w dobrych humorach spędzić weekend. Jeszcze lepsze w Płocku, gdyż Wisła po dwóch kolejkach ma komplet punktów i bilans bramkowy 7:0.

To właśnie płocczanie rozpoczęli weekend od mocnego uderzenia. Po 3:0 z Lechią, teraz dorzucili kolejne cztery bramki z Wartą w Grodzisku. Trzeba przyznać, że ekipa Pavola Stano robi spore wrażenie na starcie sezonu. Strzelają sporo, potrafią zagrać z polotem i finezją, a do tego naprawdę przyjemnie się to ogląda. Za tydzień mecz z Miedzią Legnica, więc jest spora szansa, że po trzech kolejkach nadal będą na szczycie tabeli z kompletem punktów.

Widzew Łódź zgarnął swoje pierwsze punkty po powrocie. W Białymstoku ograł Jagiellonie 2:0. Obie bramki dla łodzian były naprawdę wysokiej klasy. Najpierw idealnie z wolnego przymierzył Bartłomiej Pawłowski. Później dzieła zniszczenia Jagi dokonał Jordi Sanchez. Hiszpan wdał się w drybling z trzema rywalami i pokonał Zlatana Alomerovicia.

O Matko Boska, co za gol! Bartłomiej Pawłowski! 😮🔝 Czy to będzie bramka kolejki? 😉 @RTS_Widzew_Lodz objął prowadzenie w Białymstoku! 📺 Końcówka meczu Jagiellonia – Widzew do obejrzenia w CANAL+ SPORT i CANAL+ online 👇https://t.co/uHsS7HGKca#JAGWID pic.twitter.com/Gjw5VuCW0E — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) July 22, 2022

Co w niższych ligach?

W I lidze swoje pierwsze zwycięstwa odniosły Skra oraz Wisła Kraków. Zwłaszcza ta druga ekipa mogła odetchnąć. Po spotkaniu z Sandecją kubeł zimnej wody na głowy piłkarzy Białej Gwiazdy. Bardzo słaby występ sportowo oraz organizacyjnie. Teraz jednak nie mieli kłopotów z ograniem Resovii przy komplecie widzów w Rzeszowie. Na uwagę zasługuje piękny gol Michała Żyro.

Michał Żyro z pięknym trafieniem w meczu Apklan Resovia – Wisła Kraków ⚽🔥 Transmisja w Polsacie Sport 📺 pic.twitter.com/pFvTZE4sgq — Polsat Sport (@polsatsport) July 22, 2022

W drugiej lidze tylko jedno spotkanie. W nim Znicz zmazał plamę po kompromitacji na inauguracje w Tarnobrzegu. Teraz 3:1 po dwóch golach Macieja Firleja, który trafił do Pruszkowa po głośnym rozstaniu z Motorem Lublin.

Wyniki piątkowych meczów:

Ekstraklasa: Warta – Wisła Płock 0:4, Jagiellonia – Widzew 0:2

I liga: Skra Częstochowa – Chojniczanka 2:0, Resovia – Wisła Kraków 0:2

II liga: Znicz Pruszków – Radunia Stężyca 3:1